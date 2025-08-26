Great Wall Motor анонсировала продажу доступной версии Wey 80

Машина больше ориентирована на семейное использование, в отличие от бизнес-ориентированного Gaoshan 8 и флагманского Gaoshan 9. Последний стоит 353 800 юаней (4 млн рублей), а Gaoshan 8 – 309 800 юаней (3,5 млн рублей).

Gaoshan 7 получил обновленную радиаторную решетку с измененными деталями, лидар на крыше и более лаконичную корму. Его габариты: 5050/1960/1900 мм, колесная база – 3085 мм.

Салон оснащен тремя экранами: цифровой приборкой и двумя большими дисплеями для мультимедиа и переднего пассажира, работающими на Coffee OS 3.2 и чипе 8295. Лидар обеспечивает интеллектуальное вождение с автопилотом третьего поколения.

Модели серии Alpine используют систему Great Wall Motor Hi4 performance и умный полный привод electric hybrid. Гибридный двигатель с 1,5-литровым ДВС и двумя электродвигателями имеет запас хода 172 км.

Напомним, что Tank 500 в России получил сервисы Яндекс Авто.