Чего в кроссовере Jetta VS7 больше: немецкого или китайского

Флагманская модель Jetta VS7 стремится доминировать в российском сегменте среднеразмерных кроссоверов, делая ставку на родстве с драйверскими и комфортными автомобилями Volkswagen Group. Жаль только, что немецкие технологии выданы российским покупателям в усеченном виде.

© Российская Газета

Даже мало-мальски разбирающийся в автомобилях человек сразу узнает в Jetta VS7 черты прародителей от Volkswagen и Skoda. Например, заправщик на АЗС не купился на инструкцию под лючком бензобака, разрешающую заливать 92-й бензин: "Вам ведь 95-й? Это же Volkswagen?".

Здесь нужно пояснить, что, как и младший кроссовер Jetta VS5, "семерка" выпускается на китайском предприятии FAW в рамках СП FAW и Volkswagen. Причем если до недавнего времени автомобили Jetta поставлялись в Россию по параллельному импорту с гарантией от импортера, сейчас бренд получил у нас официальный статус. Интересы марки представляет компания "ФАВ-Восточная Европа", что предполагает официальную дилерскую сеть и систему гарантийного обслуживания. Ну а что касается топлива, фольксвагеновский 1,4-литровый турбомотор EA211, конечно же, лучше потчевать 95-м бензином. Но наклейка на лючке не врет - 92-й допустим.

Нюансы родословной

Может показаться, что китайский разработчик прибег при создании Jetta VS7 к бэйдж-инжинирингу, заменив логотипы и символически перерисовав "фасад" и "корму". Однако на самом деле, почти все кузовное железо Jetta VS7 оригинальное. Например, в отличие от родственных Volkswagen Tiguan и Taos, Skoda Karoq и Kodiaq, подоконная линия испытуемого вздымается вверх в районе задних стоек. Интегрированная же решетка выполнена крупной и вместе с серебристой пластиковыми окантовками бамперов задает восточную тональность. Оптика - современная, но не ультрамодная. Спереди применены линзованные светодиодные фары, сзади - крупные светодиодные фонари с Y-образным рисунком. Хватает также хромированных дизайнерских элементов, а вот пластиковые накладки с порогов после недавнего редизайна исчезли. Оно и понятно - VS7, как и младший VS5, предлагается у нас исключительно с передним приводом, так что нет смысла акцентировать внедорожный потенциал. В целом слияние европейского и азиатского вышло органичным, машина выглядит стильно и достаточно дорого.

Что касается размерности, флагман Jetta на 206 мм длиннее младшего VS5 (4624 мм), а межосевое расстояние увеличено на 100 мм (до 2730 мм). В результате по габаритам испытуемый расположился между Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq. Багажник в сравнении с VS5 увеличен с 482 до 548 л, а проемы задних дверей расширены, так что садиться, особенно назад, очень удобно, а запасы пространства на заднем ряду щедрые - почти как в полноразмерном кроссовере. Жаль лишь, что при складывании спинок задних сидений образуется большая ступенька, перевозить что-то длинное и ровное на поверку не очень удобно. Плохо и то, что отсек не имеет ворсовой обивки и лишен каких-либо "умных" систем фиксации багажа, так любимых владельцами разных моделей Skoda. Зато в подполье хранится докатка и инструмент - за это спасибо.

С клиренсом - небольшая путаница. По документам он здесь 175 мм. Однако, как мы выяснили, это если измерять с двумя пассажирами в салоне. С пустым салоном клиренс вполне внедорожный - 210 мм, но если загрузить машину по полной (5 человек и полный багажник), просвет уменьшится совсем не до внедорожных 160 мм. Какой напрашивается вывод? Правильно - в сравнении с "одноклассниками" Volkswagen и Skoda упругие элементы подвески откалиброваны на более комфортную езду. Впрочем, об этом чуть позже.

Восточные мотивы в немецком интерьере

На первый взгляд, решение водительской зоны мало отличается от "шкода-фольксвагеновского". Однако важны нюансы. К мягкости и фактуре пластиков - не придраться: симпатичны и приятны на ощупь. Экокожа, правда, не очень похожа на кожу и при этом оформлена в псевдопремиальном стиле, от которого китайским маркам, честно говоря, пора отказаться. Жаль, что опции в виде текстильной обивки не предлагается. Нет, конечно, и вентиляции, что, в принципе, укладывается в каноны массового сегмента. Но то что модель идет без подогрева дивана даже в топе - совсем досадно. Ведь, как мы уже сказали, речь идет не о "серых", а о "белых" поставках. Поэтому ждем расширения списка зимних опций. Пока же у модели подгореваются только передние сиденья (в старших комплектациях), заднее стекло и внешние зеркала.

Цифровой инструментарий - в целом достойный. Замечательно, что "приборка" помещена под оберегающий от солнечных бликов козырек, а цифры спидометра выводятся очень крупно. Центральный тачкрин может быть на 8 или 10 дюймов. Последний в тестовой машине выдает четкую и сочную картинку и работает шустро, особенно понравилась визуализация системы кругового обзора. Однако софт все же требуется доработать. Система просто-таки маниакально предлагает синхронизировать с медиацентром ваш смартфон, и, если тебе этого не нужно, приходится многократно нажимать на кнопки отмены. Один раз при такой информационной атаке система зависла и не выходила из спячки пару часов. Не понравилось и то, что в дождь передние датчики парковки начинают видеть мнимое препятствие и пищать. Приходится либо деактивировать систему, либо протирать "парктроники".

С другой стороны, плюсы в оформлении и оснащении салона, безусловно, перевешивают. Тут и практически безупречная фольксвагеновская эргономика, когда ключевые элементы управления находятся под рукой, и удобнейшие кресла с длинными подушками, развитым профилем и в меру мягким наполнителем, и обширные электрорегулировки водительского кресла. Сенсорный блок двухзонного климат-контроля, несмотря на необычные сенсорные ползунки, достаточно удобен, а к медиацентру можно без проблем подключить смартфон через Android Auto, Apple CarPlay или MirrorLink. Одним словом, VS7 огорчает, прежде всего, экономией на спичках, которую, надеемся, автопроизводитель поумерит в ходе дальнейших модернизаций.

Точно и мягко

Jetta VS7 делит передовую модульную платформу MQB с вышеупомянутыми кроссоверами Volkswagen и Skoda, однако настройки элементов шасси у испытуемого свои. Подвеска здесь настроена явно мягче, чем у "немцев" и "чехов", однако не настолько, чтобы допускались заметные крены в быстрых поворотах и запаздывания с реакциями на поворот руля. "Семерка" очень уверенно держится на скоростной прямой, а на "баранке" неизменно имеем поток информации, при этом она достаточно легкая и не слишком "длинная".

Дорожный брак отрабатывается комфортно для экипажа. Однако с лежачими полицейскими нужно быть осторожными, машина норовит подскочить на задних колесах, если на "галерке" и в багажнике пусто. Приятно также прописывать виражи, в то же время, кроссовер эффективно замедляется, хотя левая педаль и имеет достаточно большой ход. Одним словом, в наших руках ассимилировавшийся в Китае представитель семьи Volkswagen Group, адаптированный для езды, в том числе, и по дорогам не самого лучшего качества.

Связка 1,4-литрового 150-сильного мотора и 6-диапазонного "автомата" Aisin - один из главных плюсов этой модели, из-за которого многие, на наш взгляд, и решаются на покупку. Предложив неубиваемую японскую гидромеханическую АКП взамен шустрого, но известного капризностью немецкого "преселектива", разработчики заполучили симпатии практичных владельцев. При этом "автомат" - не тугодум: чуть мешкает при резком нажатии на газ, но эта задумчивость почти сходит на нет, если активировать спортивный режим селектором трансмиссии.

Есть ли в бочке меда еще капли дегтя? К сожалению, есть. После работ с электронной начинкой бывший "фольсвагеновец" лишился многих нужных элементов управления, к которым привыкли владельцы упомянутых моделей. Например, в автомобиле нет системы выбора режимов движения, а алгоритмы Eco, Std, Com и Sport, которые обнаруживаешь во вкладке Drive Assist медиацентра, как оказалось относятся к функционалу адаптивного круиз-контроля, который, к слову, работает отлично. Нельзя заказать также системы контроля рядности и слепых зон, но есть системы автоматического торможения перед препятствием, контроля усталости водителя и контроля давления в шинах. И наконец, чтобы отключить ESP, нужно проделать настоящие бубны с танцами - включить зажигание, не запуская двигатель, активировать аварийную сигнализацию и нажать пять раз педаль газа.

Все эти нюансы немного огорчают с учетом цены 3 367 000 рублей и 3 529 000 рублей, которые просят за комплектации Glory и Ultimate. И тем не менее, при условии различных скидок и дилерских выгод VS7 видится нам очень и очень достойным продуктом благодаря безупречной родословной, хорошей разгонной динамике, комфортному ходу, общей надежности и систем активной и пассивной безопасности. Это честный и стильный автомобиль, за который не жалко отдать вышеуказанные суммы. С другой стороны, ценники многих конкурентов, в частности от Belgee и Chery, выглядят более дружелюбными, и с этим компании нужно что-то делать. На мой взгляд, оправдать прайс поможет расширение опционального списка, в том числе за счет полноприводной трансмиссии и электронных "телохранителей".