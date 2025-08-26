Последний Nissan GT-R прошел по конвейеру: суперкар сняли с производства

Компания Nissan объявила о завершении выпуска модели GT-R. Последний экземпляр сошёл с конвейера завода в Тотиги (Япония), где производили автомобили для внутреннего рынка - последнего региона, где спорткар ещё был доступен. Однако последний - для поколения R35: в будущем легенда может вернуться.

Модель GT-R R35 просуществовала 18 лет. С 2007 года выпущено около 48 тысяч автомобилей.

Спорткар оснащался битурбо V6 объёмом 3,8 литра. Его отдача в зависимости от версии составляла 480 - 600 л.с. Каждый мотор собирался мастерами-таками вручную на заводе в Йокогаме.

За годы производства GT-R стал символом японского автопрома, объединив комфорт "гранд-турера" и выдающиеся трековые характеристики.

GT-R R35 установил ряд рекордов на трассах, включая Нюрбургринг (7:08 мин для версии Nismo) и японскую Цукубу, а также вошёл в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый дрифт на скорости более 300 км/ч.

Также модель принесла Nissan победы в японских сериях Super GT (GT500 и GT300), гонке "12 часов Батерста" и чемпионате Blancpain GT.

По словам руководства компании, завершение выпуска R35 не означает конец истории GT-R. Nissan работает над новым поколением культового спорткара, которое должно сохранить его наследие и соответствовать высоким ожиданиям.

"Значок GT-R нельзя прикрепить к любому автомобилю. Он предназначен для особенной машины, и R35 задал высокую планку. GT-R обязательно вернётся", - подчеркнул глава глобального продуктового направления Nissan Иван Эспиноса.