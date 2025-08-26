Эксперт Тузов объяснил, какие новые китайские авто сейчас лучше не покупать
Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал "Российской газете", какие новые китайские автомобили сейчас лучше не покупать.
"На российском авторынке в 2025 году представлено большое количество китайских машин, но не все из них пользуются популярность. Причин для этого несколько: недостаточный срок присутствия на российском рынке, узнаваемость, адаптация, функционал, отличающийся от японских, корейских, европейских автомобилей.
Например, в некоторых китайских моделяъ запоздало срабатывает мультимедийный экран, датчики парковки, водителям приходится тратить время на поиск кнопок для активизации различных опций, также ряд машин из КНР отличаются низкой шумоизоляцией.
Есть вопросы к брендам, которые продают небольшое количество машин. Существует риск того, что эти китайские марки могут легко уйти из России. Поэтому покупка такой модели - большой риск, лучше остановить свой выбор на автомобиле известной компании", - отметил специалист.
Ранее "РГ" сообщала, что на фоне роста спроса на новые автомобили, связанного со снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением складских запасов, китайские автокомпании начали постепенно отказываться от программ скидок.