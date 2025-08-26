Какие новые китайские авто сейчас лучше не покупать

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал "Российской газете", какие новые китайские автомобили сейчас лучше не покупать.

© РИА Новости

"На российском авторынке в 2025 году представлено большое количество китайских машин, но не все из них пользуются популярность. Причин для этого несколько: недостаточный срок присутствия на российском рынке, узнаваемость, адаптация, функционал, отличающийся от японских, корейских, европейских автомобилей.

Например, в некоторых китайских моделяъ запоздало срабатывает мультимедийный экран, датчики парковки, водителям приходится тратить время на поиск кнопок для активизации различных опций, также ряд машин из КНР отличаются низкой шумоизоляцией.

Есть вопросы к брендам, которые продают небольшое количество машин. Существует риск того, что эти китайские марки могут легко уйти из России. Поэтому покупка такой модели - большой риск, лучше остановить свой выбор на автомобиле известной компании", - отметил специалист.

Ранее "РГ" сообщала, что на фоне роста спроса на новые автомобили, связанного со снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением складских запасов, китайские автокомпании начали постепенно отказываться от программ скидок.