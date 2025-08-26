Новый "Москвич" оказался Renault: что за модель на самом деле сняли на фото

Российские издания растиражировали фотографию автомобиля в камуфляже, который припаркован на территории завода "Москвич". На фоне слухов о смене технологического партнера одноименной компании с JAC на MG (SAIC) было высказано предположение, что машина на фото - плод нового сотрудничества. Однако все оказалось совсем не так.

© Российская Газета

У автомобиля на снимке есть характерные черты: двухъярусная оптика и "заползающий" на капот логотип. Но их нет ни у одной из актуальных моделей MG. Фары в два этажа есть у JAC, но опять же - шильдик.

Ясность в картину внесли "Китайские автомобили", которые распознали в закамуфлированном прототипе Renault/Dacia Sandero третьего поколения. Причем с уникальной для российского рынка внешностью.

Серийный выпуск автомобилей планировался на АвтоВАЗе, однако из-за прекращения деятельности французского концерна в РФ проект был свернут. Известно, что опытные образцы собирали в Тольятти.

Более того, некоторые даже были замечены на дорогах общего пользования с номерами, относящимися к Министерству обороны РФ. Также несколько "Сандеро" третьего поколения были переданы на фронт в качестве безвозмездной помощи.

Что делает Sandero III на территории "Москвича" - загадка. Напомним, ранее московский завод назывался "Рено Россия" и был собственностью Renault, а также здесь выпускались Renault Duster, Arkana и Kaptur.