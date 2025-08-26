Volkswagen Tiguan грозит потеря репутации: эксперты назвали слабые места

Volkswagen Tiguan долгое время считался одним из самых популярных и надёжных кроссоверов, но эксперты отмечают: у этой модели хватает слабых мест.

© Российская Газета

Эксперт Сергей Зиновьев из "ЗР" обратил внимание, что среди подержанных кроссоверов возрастом около 15 лет Tiguan нередко оказывается самым доступным - половина предложений на рынке стоит меньше миллиона рублей. И причина - невысокая ликвидность.

Она обусловлена проблемными агрегатами. Так, атмосферных двигателей у Tiguan не было, а бензиновые турбированные агрегаты быстро сдавались: нередко ещё до 100 тысяч км пробега требовался серьёзный ремонт.

Младшие моторы объёмом 1,4 литра редко выдерживают и 250 тысяч км. Двухлитровые версии долговечнее, но отличаются капризностью: каждые 100 тысяч км приходится менять цепь ГРМ.

Дизельные версии, которые многие считают оптимальным выбором, тоже не лишены проблем, сказал эксперт.

Что касается коробок передач, то даже МКП иногда вызывают нарекания. "Автомат" Aisin TF-62SN в целом надёжен и может пройти до 300 тысяч км, но только при условии своевременной замены масла и регулярной чистки теплообменника.

При всех минусах у кроссовера остаются сильные стороны: надёжный полный привод, крепкая и комфортная подвеска, удачная эргономика салона и стойкий к коррозии кузов.