Поддельное моторное масло резко пропало из России

Благодаря введению обязательной маркировки моторных масел на российском рынке количество фальшивок резко сократилось. Как заявили в пресс-службе госпроекта «Честный знак», подделок стало меньше на 16% ещё до старта обязательной маркировки, которая вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщают IZ.RU.

Как объяснили в НИУ ВШЭ, ранее на рынке моторных масел присутствовало 746 производителей, а на сегодняшний день в системе зарегистрировано уже 862 компании. Это означает, что 116 производителей отказались от работы на «сером» рынке.

«Отрасль показывает высокую степень готовности к новому этапу. Так, еще до 1 сентября производители и импортёры выпустили 33 млн кодов маркировки, а также промаркировали почти 31 млн единиц автомобильных жидкостей. Потребители уже могут встретить маркированную продукцию на полках магазинов и проверять её через приложение “Честный знак”», — заявил глава управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян.

Напомним, маркировка автомобильных жидкостей станет обязательной с 1 сентября 2025 года. Производители и импортёры должны будут наносить на моторные масла, тормозную жидкость, антифризы, смазочные материалы коды, а данные передавать в единую базу данных.

В перспективе маркировать также придётся тормозные диски и свечи зажигания. Проект пока находится в разработке.