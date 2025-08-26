Эксперт предупредил о росте цен на обслуживание автомобилей осенью

В России с осени подорожает стоимость обслуживания автомобилей. Об этом предупредила эксперт.

С началом осени средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в России вырастет на 5-9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила генеральный директор "Автомаркетолог" Татьяна Акимова.

Эксперт объяснила рост цен высоким ценовым фоном, сезонным пиком спроса и тем, что многие владельцы предпочитают ремонтировать старые машины вместо покупки новых. Дорожать будут работы, расходники (масла, фильтры), шиномонтаж и зимние шины.

При этом уценки ожидаются на летнюю резину и неликвидные товары. Курс рубля и логистика влияют на динамику цен, передает "Газета.Ru".