У этих подержанных кроссоверов вариатор ломается быстрее всего

Эксперт Житнухин назвал три кроссовера с самыми проблемными вариаторами

Среди подержанных кроссоверов с вариаторами наибольшее количество поломок наблюдается у моделей Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester, информирует коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Средний срок эксплуатации вариаторов у этих автомобилей редко превышает 100 тыс. километров.

По его словам, у второго поколения Nissan X-Trail частые поломки вариатора происходят из-за перегрева ремня, что связано с недостаточной смазкой и повышенной нагрузкой.

Особенно это характерно для автомобилей, часто использующихся на бездорожье или с перегруженным багажником.

Житнухин также отметил, что регулярная замена масла и применение специальных присадок могут увеличить срок службы трансмиссии, однако полной гарантии надежности не дают.

У третьего поколения Mitsubishi Outlander вариатор Jatco также показывает низкую надежность. Главной причиной является заводской дефект системы охлаждения и перегрев ремня, что приводит к быстрому износу деталей. Владельцы этого автомобиля сталкиваются с необходимостью частых визитов в сервис для замены подшипников и ремней трансмиссии.

Что касается кроссовера Subaru Forester четвертой генерации, то проблемы с вариатором Lineartronic возникают из-за конструкции коробки передач, которая склонна к пробуксовке и разрыву цепи под тяжелой нагрузкой. Частые поездки по сложным маршрутам усугубляют ситуацию, вызывая преждевременный износ деталей, пояснил специалист.