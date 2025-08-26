Кошачьи глазки, два планшета и джойстик под рулем: тест-драйв Tenet T8

Можно ли называть новую марку Tenet российской? Что представляет собой флагман новой марки – Tenet T8, к серийному выпуску которого активно готовится завод в Грабцево под Калугой? Как открыть багажник этого автомобиля, если в обеих руках – пакеты с покупками? Сейчас мы обо всем подробно расскажем.

© Колеса.ру

Мы уже привыкли к тому, что количество представленных на нашем рынке китайских марок растет, как грибы на лесной опушке после теплого дождичка. Так что появление новой марки Tenet не должно было вызвать большого интереса. Ну подумаешь – маркой больше, маркой меньше… Только все дело в том, что Tenet – бренд не совсем китайский. Возник он в результате соглашения о стратегическом партнерстве финансово-промышленной компании Defetoo из города Уху и российского концерна «АГР Холдинг». Так что Tenet – марка не просто китайская, а российско-китайская, поскольку рассчитана она пока что исключительно на российский рынок, и выпускать автомобили Tenet будут на принадлежащем «АГР Холдинг» заводе в технопарке «Грабцево» под Калугой, где еще недавно собирали Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Там планируется наладить производство полного цикла, со сваркой и окраской кузовов. Но все же в течение какого-то времени она останется китайско-российской: на первом этапе практически все комплектующие будут иметь китайское происхождение. В планах есть локализация до максимально высокого уровня, причем в течение короткого времени. Но тут – поживем, посмотрим. А пока что соотношение российского и китайского в автомобилях Tenet будет таким же, как во вроде бы как российских Москвичах.

Не просто похожи

Достаточно одного взгляда, чтобы понять, какой именно автомобиль стал основой для Tenet T8: Chery Tiggo 8 Pro Max. Начинаешь сравнивать официальные TTX и понимаешь, что это впечатление полностью соответствует действительности. Габариты Tenet T8 составляют 4725×1860×1705 мм при колесной базе 2710 мм, а Tiggo 8 Pro Max – 4720×1860×1705 при точно такой же колесной базе. Пять миллиметров разницы в длине кузова – это несерьезно, такую разницу могут обеспечить бамперы различающейся формы. А вот одинаковая высота и ширина – это уже показатель, равенство колесной базы – и подавно. Ведь даже модели разных брендов концерна Chery, построенные на одной и той же платформе T1X, различаются по этому показателю – модульность платформы это позволяет.

Из бросающегося в глаза сходства Т8 и Tiggo 8 Pro Max – общие очертания и пропорции кузова, форма подоконной линии и формы остекления в целом, использование интегрированного сквозного заднего фонаря, который визуально расширяет корму автомобиля и давно уже стал визитной карточкой всех моделей концерна. Но хватает и отличий. Например, с боковин исчезли накладки в нижней части дверей и на передних крыльях. В результате автомобиль стал несколько строже, а блики на боковинах заиграли новыми красками и придали дизайну особую динамичность.

Сделай шаг назад

Различается и оформление передней части, где Tenet Т8 и Tiggo 8 Pro Max роднит разве что общая массивность облицовок радиатора. Но формы у них все же разные: у Chery решетка имеет очертания многоугольника, заполненного градиентным рисунком «бриллиантовых» элементов, а у Tenet это трапеция со скругленными краями, заполненная «сеточкой» из небольших хромированных элементов в виде прямоугольников. Но главное – это светотехника. В случае Tenet T8 архитектура ее размещения, скорее, напоминает таковую у Jaecoo J7 с его горизонтальными дневными ходовыми огнями в верхней части и «двухэтажным» размещением фар ближнего и дальнего света со светодиодными источниками. Сам же рисунок дневных ходовых огней можно назвать уникальным. Он напоминает и букву Т, и силуэт летящей чайки, а в компании называют его «кошачьи глазки». Эти же светодиоды выполняют и роль поворотников. Единственное, что меня смутило, это отсутствие противотуманных фар и места для их установки. Все-таки ситуации, когда противотуманки оказываются исключительно полезны, возникают на наших дорогах не так уж редко.

Дверь багажного отсека имеет абсолютно другие очертания, нежели у Tiggo 8 Pro Max, и своими плавными изгибами больше напоминает корму Exeed TXL. Из прочих особенностей я отметил бы динамические задние указатели поворотов, а также возможность открыть пятую дверь «без рук», причем для этого не нужно балансировать на одной ноге и махать другой под бампером. Достаточно подойти к закрытому автомобилю, после чего он опознает лежащий в кармане ключ-брелок и мигнет габаритами. Остается сделать шаг назад – и дверь открывается.

Прицеп – это легально

Емкость багажного отсека в пятиместной конфигурации составляет 889 л. Правда, не по VDA, а под крышу. С разложенными креслами третьего ряда вместимость багажника уменьшается до ничтожных 193 литров. То есть, в случае перевозки шести пассажиров с вещами не обойтись либо без багажника на крышу, либо без прицепа. К счастью, возможность установки фаркопа и буксировки прицепа весом до 750 кг включена в сертификат одобрения типа транспортного средства.

Если ограничиться только передним рядом сидений, то автомобиль способен принять груз объемом два кубометра без малого. Этого вполне достаточно, чтобы перевезти на дачу даже холодильник.

Теперь пора перейти к обследованию салона. Ручки – модные выкидные, но инженеры компании утверждают, что выдвигающий их механизм настолько мощный, что способен бороться с обмерзанием даже при температуре -30 градусов. Что ж, поверим на слово.

Серый и серо-бежевый

Здесь отличий от Chery Tiggo 8 Pro Max куда больше. И самое главное – другое расположение органов управления. Селектор управления коробкой передач занял место правого подрулевого переключателя. На трансмиссионном тоннеле осталась только «шайба» переключения режимов движения, причем таких же, как у Tiggo 8 Pro Max – «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт» и «4×4». Левый подрулевой переключатель оказался нагружен многими функциями, включая управление передними и задними стеклоочистителями, а вот управление светом перекочевало в нижнюю часть передней панели слева от рулевой колонки.

Очень понравились материалы, которыми отделан салон: и мягкая, приятная на ощупь перфорированная синтетическая кожа, и никакого рояльного лака – только панели под брашированное старое дерево. Кресла переднего ряда – с вентиляцией, все сиденья имеют ромбическую прострочку. На панелях дверей – декор в виде объемных ромбовидных элементов с отделкой из сатинированного металла. В общем, когда в компании говорят об «атмосфере тихой роскоши», это не вызывает ни усмешек, ни раздражения.

Для Tenet T8 предусмотрено только два цветовых решения интерьера: темно-серый вариант для младшей комплектации Prime и серо-бежевый для топовой комплектации Ultra. Различия между комплектациями не так уж велики: проекционный дисплей, вентиляция передних сидений и быстрая беспроводная зарядка телефона есть только в последней. Ну и колесные диски различаются: комплектация Prime оснащена колесами R18, а Ultra – R19.

Два планшета и блики на кнопках

В Tenet T8 установлены два отдельных планшета с экранами альбомной ориентации. Левый с диагональю 10,3 дюйма выполняет роль комбинации приборов. Главный тачскрин медиасистемы имеет диагональ, равную 15,6 дюйма, как у приличных ноутбуков. Кроме того, есть и проекционный дисплей.

Шрифт экрана приборной панели, на мой взгляд, до неприличия мелок. Настолько, что я не мог разглядеть его без очков. Никакой возможности изменить способ вывода информации нет – меню позволяет только поменять светло-серый фон на черный. Многие предпочитают видеть перед собой пусть нарисованные, но привычные циферблаты со стрелками, а здесь – только цифры, причем обороты – мелким, не слишком хорошо читаемым шрифтом. Может быть, планируемый запуск R&D-центра Tenet что-то изменит в этой ситуации?

Управление климатом осуществляется через главный тачскрин. Быстрый доступ к иконкам можно получить свайпом экрана снизу или через главное многоуровневое меню. Вообще, с меню стоит подробно ознакомиться заранее, тем более что для того, чтобы увидеть некоторые пункты, нужно прокрутить экран вниз. Например, мне очень мешало окно с круговым обзором, выводящееся на навигационный экран при каждом включении поворотника. Наверняка это можно как-то отключить, но эта возможность закопана куда-то в недра меню. Не меньшее раздражение вызывает и звуковая сигнализация работы некоторых ассистентов. В частности – контроля движения в полосе.

Функциональные блоки на спицах руля представляют собой комбинацию полусенсорных кнопок. Полусенсорных – потому что выглядят они как классические сенсорные кнопки на гладкой черной и временами бликующей поверхности, однако при нажатии проминаются и дают тактильный отклик. Здесь у меня только одна претензия: нанесенные на них обозначения в светлое время суток практически не читаются, так что стоит заблаговременно ознакомиться с расположением этих кнопок и запомнить, какую из них в каком случае нажимать.

К общей эргономике замечаний практически нет. Как всегда, хотелось бы, чтобы подушки сидений были чуть длиннее, но в принципе это некритично. Мягкие подлокотники позволяют очень комфортно разместить руки во время длинных перегонов. Многослойная конструкция сидений выполнена из дышащей 3D-сетки, верхний слой – 20-миллиметровая мягкая подушка из композитных материалов. Оптимальная поддержка спины достигается за счёт основания двойной плотности. Водительское кресло регулируется в десяти направлениях, включая поясничный подпор. В таком кресле можно проехать не одну сотню километров и не почувствовать особой усталости.

Круиз, какой ты умный!

Ездовые впечатления практически не отличались от таковых за рулем Chery Tiggo 8 Pro Max с аналогичным сочетанием 197-сильного двухлитрового турбомотора и семиступенчатого робота. Tenet T8 едет быстро, но плавно. Он разгоняется до сотни за 8,4 секунды, и это очень неплохо для большого кроссовера, но никакой напористости при разгоне и никакого азартного прохождения поворотов не демонстрирует. При этом траекторию машина держит очень неплохо. И если на малых скоростях руль кажется пустым и легким, то где-то на сотне он наливается той самой «приятной тяжестью», пусть даже она и создается искусственно. Подвески кроссовера хорошо нивелируют мелкие неровности, жестковато проходят средние и вполне корректно отрабатывает пологую волну.

Шумоизоляцию идеальной назвать нельзя: на трассе отчетливо слышны и шум дороги, и аэродинамические шумы, хотя уровень этого шума не заставляет повышать голос при беседе с человеком, сидящим на заднем диване. Звук двигателя тоже может прорваться в салон, но лишь во время кик-дауна, когда двигатель быстро раскручивается до 4000-4500 оборотов. Но затем коробка переключается вверх, обороты снижаются, и в салоне становится по-прежнему тихо. Кстати, не могу не отметить неплохую согласованность работы двигателя и коробки, хотя для меня предпочтительным режимом стал «Спортивный», в котором отклик на нажатие педали оказался наиболее адекватным. Но особой разницы между режимами «Комфорт» и «Спорт» нет, разве что в последнем коробка держит пониженную передачу чуть дольше. А еще не хватило возможности перейти на ручное переключение, хотя в подавляющем большинстве ситуаций для безопасного обгона было вполне достаточно нажатия на педаль газа.

Более того, я вполне спокойно совершал обгоны, даже двигаясь в режиме адаптивного круиз-контроля. Увидел окно, вывернул на встречную полосу, датчики обнаружили свободное пространство, и машина через пару секунд энергично ускорилась до выставленной с некоторым запасом скорости. Круиз-контроль в этой модели вообще достаточно умный. Например, он самостоятельно снижает скорость в поворотах до безопасных значений и делает это вполне адекватно.

Так в чем же сила?

Что сказать о возможной рыночной судьбе модели? Тут обычно мы начинаем с перечисления «а что еще», в данном случае – что еще можно найти среди семиместных кроссоверов схожей размерности. Но для такого обсуждения нужны цены, а цена Tenet T8 пока еще не объявлена. Без понимания стоимости обсуждать нечего, ведь если начать сравнивать героя нашего рассказа с тем же Chery Tiggo 8 Pro Max, то сразу обнаружится, что никаких особых конкурентных преимуществ нет ни у одной, ни у другой модели. Сама по себе локальная сборка ничего не дает, и более двух сотен дилерских центров – тоже. Но есть у маркетологов такое понятие, как «сила бренда», и вот по этой самой силе новый бренд всегда будет уступать раскрученному. Тут весомым фактором может стать только разница в цене и доступность льготных кредитов. Поэтому подождем официальных цен. Автомобиль-то вполне приличный, объективно ничем не уступающий китайским, а на них сегодня сформировался вполне устойчивый спрос.