В РФ грозит рост цен на шины и масла: что подорожает сильнее всего

Портал "Автовзгляд" проанализировал ситуацию на рынке автокомпонентов и представил прогноз по ключевым сегментам. Эксперты отмечают, что колебания цен будут различаться в зависимости от категории товаров.

© РИА Новости

Шины

Снижения стоимости зимней резины в новом сезоне не ожидается, напротив - прогнозируется рост цен. По данным специалистов, подорожание может составить в среднем 15-25% для шин эконом-сегмента и до 40% для отдельных моделей премиум-класса.

Причины - рост стоимости энергоносителей и сырья, удорожание логистики, традиционный сезонный всплеск спроса, а также ограниченные поставки некоторых популярных моделей через параллельный импорт.

Аккумуляторы

В этом сегменте наблюдается стагнация и затоваривание рынка, связанное с глобальным спадом продаж автомобилей. Казалось бы, такая ситуация должна способствовать удешевлению продукции, однако в реальности цены остаются высокими.

Снижения происходят лишь точечно и в рамках отдельных акций, в то время как поставщики и импортеры не спешат корректировать прайсы.

Смазочные материалы

Рынок моторных масел претерпел серьёзные изменения после ухода ряда западных производителей. Их место заняли отечественные компании, часть которых со временем подняла цены, приблизив их к уровню качественных импортных продуктов, поставляемых через параллельный импорт.

При этом многие российские аналоги пока не могут похвастать применением европейских технологий и вынуждены использовать компоненты из Юго-Восточной Азии.