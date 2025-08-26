АвтоВАЗ пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак считает, что снижение ключевой ставки пока никак не повлияло на рынок, поэтому делать какие-то прогнозы слишком рано.

По словам Громака, которые приводит ТАСС, нужно "смотреть более долгосрочную перспективу". Сейчас рынок слишком волатилен для того, чтобы делать какие-то прогнозы по его итогу, сказал представитель АвтоВАЗа, добавив, что нынешнее положение дел оптимизма не внушает.

Ситуация должна улучшиться, если у потребителей вновь появится возможность брать кредиты на автомобиль, а у бизнеса пользоваться лизинговыми инструментами.

Согласно ранее озвученным прогнозам экспертов, при реализации базового сценария падение рынка в 2025 году составит примерно 20% - до 1,25 млн автомобилей. Худший вариант предполагает сокращение объёмов в сравнении с 2024 годом до 1-1,2 млн машин, то есть на 30%.