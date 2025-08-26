Названы последствия обязательной маркировки запчастей

Эксперт Новожилов: Запчасти подорожают из-за введения обязательной маркировки

По постановлению Правительства РФ № 202, эксперимент по маркировке автомобильных запчастей пройдет с 25 февраля 2025 года до 28 февраля 2026 года.

Когда он закончится, процедура может стать обязательной.

«Честный знак» – это государственная система цифровой маркировки товаров. Она помогает отслеживать путь товара от производства до продажи и защищает рынок от контрафакта и фальсификата.

Как и на что повлияет обязательная маркировка запчастей, рассказал руководитель отдела запасных частей компании «ААА Траксервис» Андрей Новожилов.

Мнение эксперта

Андрей Новожилов, руководитель отдела запасных частей компании «ААА Траксервис»:

– Если маркировка станет обязательной для автомобильных запасных частей, это позволит отсеять с рынка «серую» продукцию, которая ввозится нелегально. Однако в этой ситуации непонятно, как будет в дальнейшем стоять вопрос с параллельным импортом, который на текущий момент является важнейшим источником поступления запчастей в страну. Запчасти, ввезенные подобным образом, порой даже не проходят необходимую сертификацию. Если обязательная маркировка будет введена, такие товары должны будут уйти с рынка. При этом возможен и другой эффект – значительное увеличение объема «серых» запасных частей. Самим же процессом маркировки, вероятнее всего, будут вынуждены заниматься посредники, которые импортируют запчасти в нашу страну.

В итоге, результатом введения маркировки однозначно станет увеличение стоимости запчастей, отмечает специалист. Остальная же часть запасных частей продолжит ввозиться в страну как «серый» импорт.

Из неблагоприятных последствий введения обязательной маркировки для конечного потребителя эксперт указал на высокую цену, снижение количества качественных импортных аналогов, увеличенные сроки поставок.