По какой программе выгоднее покупать локализованный автомобиль в 2026 году

Алексей Быков - Член Генерального совета и руководитель подкомитета по развитию такси Общественной организации «Деловая Россия», председатель консультационного совета «Такси 369». С марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации такси, направленный на поддержку отечественного автопрома. Его суть сводится к тому, что в такси можно будет использовать только автомобили с высоким уровнем локализации.

На чем будем ездить в 2026 году

Многое зависит от того, какие именно автомобили назовут локализованными. Сейчас речь идет о том, что это будут либо машины, набравшие определенное количество баллов (баллы будут начисляться за каждую операцию, выполненную на российском предприятии, а также отечественные детали и комплектующие), либо продукция производителей, подписавших специальные инвестиционные контракты и подтвердивших свое намерение повышать уровень локализации.

Исходя из этого, для такси остается ограниченное количество моделей. В лучшем случае это будут три модификации Lada — Granta, Vesta и Aura, а также «Москвич» и два «китайца» — Haval и Gherry.

Готовы ли частные лица, которые сейчас работают в такси в качестве самозанятых, продать свои автомобили и пересесть на машины из этого списка? Весьма сомнительно. Поэтому вступление в силу закона в его нынешней редакции неизбежно приведет к сокращению количества такси и увеличению времени ожидания для пассажиров. И если к долгой подаче машины еще можно приспособиться, то второе следствие локализации такси гораздо серьезнее. Представленные на рынке отечественные автомобили имеют механическую коробку передач, у них несовершенные системы ABS и ESP, они не такие маневренные и надежные, как популярные иномарки. Все это повлияет на безопасность пассажиров, особенно в крупных городах.

Вывод: Вступление в силу закона о локализации такси приведет к уменьшению количества машин и снижению уровня безопасности пассажиров.

Баланс интересов — как его добиться

Общественные организации, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловая Россия», сейчас активно вносят предложения по адаптации закона, чтобы он в равной степени учитывал интересы государства, бизнеса — не только производителей машин, но также таксопарков и самозанятых — и пассажиров. Важно, чтобы самозанятые водители могли продолжать ездить на собственных авто, а таксопаркам было выгодно покупать новые автомобили.

В частности, внесено предложение закрепить за такси определенные модификации машин, которые соответствует требованиям безопасности и комфорта, а также обладают высоким уровнем износостойкости. Такси не должно постоянно быть в простое или на ремонте.

Еще одним стабилизирующим фактором могло бы стать введение прямого государственного субсидирования покупки отечественных машин для нужд такси. Сейчас субсидии выделяются, в первую очередь, на грузовой и спецтранспорт. Кроме того, лизингодатели зачастую повышают ставки, если машина приобретается с привлечением субсидии. Прямое субсидирование может стать экономическим стимулом для покупки отечественных локализованных автомобилей. Равно как и введение расширенных бесплатных гарантий для машин, используемых в такси.

Вывод: Для таксистов введение расширенных гарантийных обязательств станет стимулом к покупке отечественных машин, а для автопроизводителей — к повышению качества своей продукции.

Кредит vs лизинг: что выбрать самозанятым и юрлицам

Здесь логика простая: кредит — для физических лиц, лизинг — для юридических. Программы лизинга позволяют списать НДС, поэтому они в большей степени подходят компаниям.

Но проблема в том, что в сегодняшних реалиях и кредитные, и лизинговые платежи, как правило, превышают доход, который приносит автомобиль. Предположим, машина каждый день дает своему владельцу 3 тыс. рублей, в идеале это 90 тыс. рублей в месяц. Но только в идеале. На деле машина может 10 дней простоять в ремонтном боксе, и тогда доход составит только 60 тыс. рублей, а это уже меньше суммы ежемесячного платежа. Кроме того, нужно будет заплатить за ремонт и запчасти.

Вывод: Эксплуатация автомобиля, купленного по существующим кредитным или лизинговым программам и нуждающегося в постоянном ремонте при повышенной нагрузке, имеет отрицательную экономику.

Итак, сейчас мы находимся в важной точке принятия решения. Закон о локализации такси может стать губительным для бизнеса, привести к сокращению машин в таксопарках и оттоку профессионалов из отрасли, а может, напротив, повысить и уровень сервиса в такси, и загрузку автопредприятий. Все будет зависеть от того, чьи интересы окажутся первичны.