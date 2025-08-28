Кроссоверы Tenet T7 калужской сборки добрались до дилеров

Российские дилеры начали получать кроссоверы Tenet T7, выпущенные на заводе "АГР Холдинг" в Калуге. Фото автомобилей в Санкт-Петербурге опубликовал "Клуб любителей TagAZ", который также ознакомился с прайсами на новинку.

"Цены точно такие же, как у Chery Tiggo 7L. Автомобиль в комплектации Active 2WD готовы отдать за 2 480 000 в кредит. Разница с автомобилями Chery в условиях кредита: на Tenet ставки выше. Рассрочка 0,01% предоставляется при внесении 70% первоначальным взносом, тогда как для Chery хватит только 40%", - сообщил автор канала.

Tenet T7 базируется на Chery Tiggo 7L и отличается от последнего лишь шильдиками и отсутствием комплектаций с системой полного привода.

Продажи кроссовера под российским брендом стартовали 21 августа 2025 года по цене от 2 680 000 рублей.

Силовой агрегат представлен связкой турбомотора 1,6 л мощностью 150 л.с. и 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

На днях в России начались продажи второй модели Tenet - кроссовера T4 (суть Chery Tiggo 4).