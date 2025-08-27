В ГИБДД рассказали, какие пикапы приравняли к грузовикам
Ограничение касается таких моделей, как Dodge Ram, Ford F-150 и других, имеющих аналогичные характеристики и полную массу более 2,5 тонн.
Черников подчеркнул, что данная мера призвана повысить уровень безопасности на дорогах. Он уточнил, что выезд на левую полосу допустим лишь для осуществления необходимых маневров, таких как левый поворот или разворот, с последующим незамедлительным возвратом в предназначенную для движения полосу.
Важно учитывать действие знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Этот знак распространяет свое действие на грузовики, включая пикапы, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн или иной массой, указанной на знаке. Игнорирование данного знака владельцем тяжелого пикапа влечет за собой административную ответственность.
В Москве действуют особые ограничения для грузового транспорта. В частности, с 7 утра до 11 вечера въезд и передвижение грузовиков грузоподъемностью свыше 1 тонны запрещены в пределах Третьего транспортного кольца и по нему самому.
Что касается Московской кольцевой автодороги и территорий внутри нее, то здесь действует запрет на въезд грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонн. Владельцам пикапов, попадающих под данные ограничения, необходимо заранее планировать маршруты в обход этих зон или учитывать периоды времени, когда запрет не действует.
Напомним, что Tank 500 в России получил сервисы Яндекс Авто. Рынок легковых авто вырос на 6,3%.