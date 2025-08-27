В США подали коллективный иск против Nissan из-за проблемных моторов

В одном из штатов США рассматривается иск группы истцов против компании Nissan. Они утверждают, что Nissan знал о дефектах в силовых агрегатах своих автомобилей, однако отказывался производить ремонт по гарантии и отзывать автомобили. Иск касается нескольких моделей Nissan и Infiniti, выпущенных до 2023 года, включая Rogue, также известный как X-Trail.

© За рулем

Истцы отмечают, что турбомоторы компании отличаются нестабильной работой, повышенным уровнем шума и риском потери мощности или остановки двигателя, включая случаи во время движения.

По мнению истцов, неисправности связаны с дефектными компонентами, попавшими в двигатели в процессе сборки. Тем не менее, Nissan, по их словам, избегает признания проблемы, надеясь дождаться окончания гарантийного срока или заставляя автовладельцев самостоятельно оплачивать ремонт.

Одним из примеров является случай с новым кроссовером Rogue, у которого лампа Check Engine загорелась после 250 километров пробега, после чего автомобиль перестал заводиться.

Хотя дилер провел несколько осмотров, заменяя детали и обновляя программное обеспечение, проблема со стабильностью работы двигателя не была решена. В иске также упоминаются модели Nissan Altima и Infiniti QX50.