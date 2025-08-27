В Россию завезли рекордное число подержанных авто: какие могут быть риски

В июле 2025 года в Россию ввезли рекордные 47,3 тысячи подержанных автомобилей — этот показатель впервые превысил объем импорта новых машин.

Как рассказал «Постньюс» основатель проекта «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий, вместе с ростом интереса к иномаркам увеличилось и количество мошеннических схем на рынке «серого импорта». По его словам, риски могут возникнуть как при работе с российскими посредниками, так и с зарубежными продавцами.

Эксперт отметил, что многие покупатели пытаются сэкономить на услугах доставки и технической проверки автомобилей, но такая стратегия нередко оборачивается серьезными финансовыми потерями.

Иваницкий привел пример с южнокорейским рынком: там у BMW и Mercedes действует пятилетняя гарантия, поэтому местные покупатели часто оценивают подержанные автомобили лишь по внешнему виду, не прибегая к глубокой диагностике.

Однако российский подход, когда машину тщательно проверяют вплоть до мельчайших деталей, за границей не применяется, что и создает дополнительные риски при импорте.

По словам специалиста, при выборе надежного сервиса доставки экономить не стоит — добросовестная компания берет все риски на себя.

Также «Постньюс» сообщил о семье, которая потеряла 1,3 млн рублей при покупке Toyota Aygo X через «серый импорт».