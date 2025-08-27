В Белоруссии снизили цены на автомобили марки Belgee

Максимальная выгода может достичь 8000 BYN (217 000 ₽), если клиент сдаст дилеру свой старый автомобиль и оплатит покупкку наличными деньгами. Кроме того, покупателям «белорусских Geely» доступен кредит от 5,0% годовых сроком до 10 лет. Ещё один приятный бонус — антикор за 1 BYN (27 ₽).

С максимальными скидками стоимость автомобилей такова: - Belgee S50 (Geely Emgrand) — от 49 600 BYN (1 345 000 ₽); - Belgee X50 (Geely Coolray) — от 60 000 BYN (1 625 000 ₽); - Belgee X70 (Geely Atlas Pro) — от 74 640 BYN (2 021 000 ₽).

Для сравнения, в России Belgee X50, учитывая актуальные акции, стоит от 1 939 990 ₽, а Belgee X70 — 2 275 990 ₽. В свою очередь, Geely Emgrand предлагается по цене от 1 684 990 ₽.

Между тем, в Белоруссии начнут штамповать кузова автомобилей Belgee. Сейчас автопроизводитель использует привозные кузовные детали, но сварку осуществляет сам.