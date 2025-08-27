Верховный суд подтвердил лишение прав за нетрезвое вождение электросамоката

Верховный суд подтвердил возможность лишения прав за управление в нетрезвом виде электросамокатом. Правда, с учетом того, что мощность такого самоката превышает 0,25 кВт. Это давно установившаяся практика. Тем не менее даже у экспертов она вызывает вопросы.

© Российская Газета

Итак, некий пользователь электросамоката попался на глаза сотрудникам ГИБДД, которые заподозрили подозрительное в его поведении. Его остановили. И подозрения усилились: от самокатчика попахивало алкоголем. Его направили на медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался. В результате суд лишил его права управления на один год и 10 месяцев. А также оштрафовал на 30 тысяч рублей (дело происходило еще в прошлом году, до вступления в силу поправок, которые увеличили ответственность).

Суд посчитал, что водитель управлял транспортным средством, которое требует наличия прав. Дело в том, что его электросамокат был мощностью 0,6 кВт. Впрочем, водитель попытался это обжаловать и дошел аж до Верховного суда. Он последовательно утверждал, что управлял не механическим транспортным средством, за которое прописано такое наказание, а средством индивидуальной мобильности. А этот термин, согласно Правилам, не содержит ограничения по мощности.

Однако в Правилах есть другой термин - "Мопед". И в нем поясняется, что это "двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт". Вот исходя из этого термина все суды и считают, что управлять электросамокатами, мощность которых превосходит четверть киловатта, требует наличия водительского удостоверения, как минимум, категории "М". А если человек передвигается на таком транспортном средстве в нетрезвом виде, то на него распространяется наказание, которое предусмотрено для всех остальных водителей. При этом, он лишается права управления любым транспортным средством.

Как пояснил юрист Лев Воропаев, такая судебная практика давно устоялась. Все суды признают, что транспортное средство, мощностью более 0,25 кВт, это уже мопед. И управление им требует соответствующей категории в правах. А если устройство мощностью более 4 кВт - это уже мотоцикл. И на водителей и тех и других устройств распространяются все те наказания, которые прописаны в Кодексе об административных правонарушениях, которые предусмотрены для любого водителя.

Термин СИМ, согласно Правилам, не содержит требований к мощности двигателя

Впрочем, как считает глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, в Правилах есть такой термин как "Механическое транспортное средство". Это транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. Но он не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды. А значит, водителя, который управляет электросамокатом даже большой мощности, можно наказать только штрафом в 800 рублей.

Но это спорный и дискуссионный вопрос. Уже много лет никто не может определиться, к чему относить электросамокаты. И только в судах возникла определенная практика. Правда, до сих пор никто не может определить, каким образом устанавливать мощность такого транспорта в режиме длительной нагрузки.