Почему аварийность в сентябре и октябре выше, чем зимой

Водителям в дождливую погоду эксперты предлагают менять стиль управления транспортом. Именно в такую погоду количество аварий на дорогах резко вырастает. И, кстати, то, что аварийность в сентябре и октябре выше, чем в зимние месяцы, может объясняться и погодным фактором.

© Российская Газета

Видимость изнутри машины снижается. Поэтому водителям надо менять практику вождения, к которой они привыкли.

Считается, что первые минуты дождя наиболее опасные. Вся пыль, масла, иные технологические жидкости, пролитые ранее на дорогу, - всплывают. Дорога становится просто мыльной.

Кроме того, вода на тормозных дисках и колодках - не самый эффективный способ увеличить их сцепление. Тормоза надо сушить. Тут даже ABS не спасает. Сушить тормоза нужно резкими, но короткими нажатиями на педаль тормоза. А чтобы не потерять при этом управление, до конца отпускать педаль после такого резкого нажатия не рекомендуется. То есть водитель должен собой подменить работу антиблокировочной тормозной системы.

При дожде снижается видимость не только потому, что стекло заливает дождем. Но и потому, что летит водяная пыль из-под колес встречных и попутных авто. Не надо жалеть дворники. Пусть работают на полную скорость. Особенно если надо обогнать попутный грузовик.

Важно включать фары ближнего света. Дневные цветовые огни, конечно, помогают на дороге днем в ясную погоду. Но во время дождя ближний свет будет более эффективен. Если есть, то можно включить и передние противотуманки. Но главная проблема при дождях - лужи. Главное, не въезжать в воду, если ее уровень выше середины колеса.

Как рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, если впереди глубокая лужа, то преодолевать ее надо с пешеходной скоростью. Двигаться по луже надо на очень малых оборотах двигателя. Тогда шанс, что попавшая в двигатель вода причинит большой ущерб, минимален.

На курсах контраварийной подготовки обучают преодолевать броды. Один из принципов: ехать с постоянной скоростью и гнать перед собой волну. Стоит притормозить - волна откатится назад и машина встанет. Увеличить скорость - и ту же волну догонишь. По словам Юрия Пархоменко, если воды выше половины колеса, лучше сдать назад и из лужи выехать. Поскольку есть возможность залить проводку и получить короткое замыкание.