Перечислены самые надежные Porsche

Перечислены самые надёжные Porsche
Немецкая марка славится не только высокой производительностью и роскошью, но и выдающейся надёжностью некоторых своих моделей. Эксперты автомобильного издания HotCars выделили машины, которые крайне редко ломаются.
Абсолютным лидером по этому качеству была признана модель Porsche 911 (911.2) 2015 года. Специалисты агентства JD Power оценили её качество и долговечность в 94 балла из 100. Владельцы подтверждают, что автомобиль способен преодолеть более 200 тысяч миль (почти 322 километра) без серьёзных проблем. Годовые расходы на техническое обслуживание этой модели в среднем составляют 1 070 долларов (чуть больше 86 тысяч рублей).
На втором месте расположился относительно новый Porsche 718 Cayman 2023 года выпуска с показателем надёжности 90 из 100. По словам автовладельцев, это спортивное купе без труда проходит свыше 60 тысяч миль (96 560 километров). Содержание модели обходится в среднем в 1 100 долларов (около 89 тысяч рублей) в год.
На третьем месте рейтинга оказался Porsche 911 Carrera 4 (997.1/997.2) 2011 модельного года. Его рейтинг также составляет 90 баллов из 100. Этот спорткар без проблем проезжает более 200 тысяч миль (около 322 километров), а средние ежегодные затраты на его сервис составляют 1 070 долларов (чуть более 86 тысяч рублей).
В «десятку» самых надёжных автомобилей марки также вошли Porsche 718 Boxster (2018), Porsche Macan (2018), Porsche Panamera (2010), Porsche Cayenne (2009), Porsche Cayenne (2024—2025), Porsche Macan (2021) и Porsche Panamera (2018).