Автомобилистам назвали предельный срок хранения бензина

Срок хранения бензина в баке автомобиля или канистре зависит от ряда параметров, рассказал техдиректор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

© runews24.ru

Он в беседе с «Праймом» отметил, что допустимый срок хранения топлива зависит от материала канистры, температуры и влажности, а также качества самого бензина.

В специальной герметичной таре бензин без присадок может храниться 3-5 месяцев, а с присадками — в два раза дольше. Речь идет только о стальных емкостях.

Пластик пригоден только для короткого хранения бензина или транспортировки. В неприспособленных бытовых емкостях хранить автомобильное топливо запрещено.

В баке автомобиля бензин может храниться не более двух месяцев. Туда могут попадать воздух и вода, а если авто стоит на улице, на топливо действуют солнце, влажность, перепад температур. В связи с этим после долгого хранения лучше слить бензин из бака и заправиться заново, посоветовал Родионов.

