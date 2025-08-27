Как дефицит бензина в России повлияет на цены на топливо

Эксперт отметила, что спрос порождает предложение. Если предложение ограничено, то неизбежно растёт цена. С топливом ситуация такая же.

«При сохраняющемся спросе на топливо его дефицит приводит к резкому росту цен. В некоторых регионах бензин АИ-95 стоит больше 100 рублей за литр. Многие частные АЗС не имеют развитой инфраструктуры для хранения и транспортировки топлива и не создали достаточных запасов. Поэтому заправиться нужной маркой бензина не всегда возможно. Это выгодно перекупам, которые продают топливо по цене выше 200–300 рублей за литр», — пояснила Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ситуация осложняется слухами о том, что бензина на многих АЗС не будет в ближайшее время. Также звучат заявления о необходимости ограничить выдачу топлива по карточкам и установить лимиты.

«Большинство этих слухов остаются слухами. Хотя отрицать проблему дефицита топлива в стране было бы неправильно. Ситуация непростая и находится под особым контролем государства. В определённой степени дефицит топлива можно сократить, ограничив экспорт. Высокие цены на топливо уже привлекли внимание сотрудников ФАС», — добавила Проданова.

Экономист предположила, что ситуация стабилизируется ближе к октябрю.