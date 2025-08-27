Какие модели Mitsubishi лучше не покупать

У Mitsubishi широкая и разнообразная линейка: здесь и проверенный временем Outlander, и популярный пикап L200, и легендарный Pajero. Но есть и такие модели, которых лучше обходить стороной. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

"Первым в этом списке идёт Mitsubishi Lancer. И неважно, о каком поколении идёт речь - восьмом, девятом или десятом. Проблема у них одна: из-за спортивного имиджа и влияния культовой версии Evolution такие машины часто оказываются в руках молодых водителей, любящих дешёвый тюнинг и экономию на обслуживании. В итоге на рынке подержанных авто "Лансер" нередко превращается в игру в горячую картошку, где новый владелец очень быстро оказывается в числе проигравших. Отдельно стоит упомянуть электротранспорт Mitsubishi. В первую очередь - хэтчбек iMiEV. На бумаге он выглядел как альтернатива Nissan Leaf, но на практике оказался слишком специфичным: спорный дизайн, слабая силовая установка и вопросы к надёжности. Всё это делает его сомнительным выбором. В список моделей, которые не снискали славы благодаря надёжности или характеристикам, также можно смело добавить Mirage, Colt и Diamante", - отметил специалист.

