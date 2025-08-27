У россиян заканчиваются деньги на новые китайские авто

Каждый третий владелец китайского автомобиля в России хотел бы поменять его спустя три года эксплуатации. При этом в среднем россиянам не хватает 1,6 млн рублей, чтобы купить новый автомобиль из КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского производителя автохимии Krytex.

По итогам опроса 1,5 тысячи владельцев "китайцев" в 53 регионах РФ выяснилось, что 74% репондента хотели бы сменить машину через 3-4 года, и 31% из них планируют это с высокой вероятностью.

Основные причины, по которым россияне хотят сменить китайский авто:

- 62% респондентов опасаются высоких затрат на ремонт после окончания гарантии, особенно у новых брендов без развитой сервисной сети,

- 18% привыкли регулярно обновлять машину,

- 5% хотят попробовать другие марки,

- 6% признались, что их просто не устраивает нынешний автомобиль.

Отмечается, что в стране наблюдается увеличение финансового разрыва для покупки нового авто. В 2024 году россиянам в среднем не хватало 1,3 млн рублей, сейчас - уже 1,6 млн (+23% за год).

Средняя стоимость китайского автомобиля в РФ составляет 2,9-3 млн рублей, то есть нехватка средств эквивалентна 53% от цены.

Эксперты подсчитали, что при средней зарплате 90 тысяч рублей и откладывании 30% дохода купить новый китайский авто без кредита можно через 9 лет. И это без учёта инфляции и регулярного подорожания модельной линейки практически у каждого бренда.

Если же использовать вырученные средства от продажи предыдущей машины, срок сокращается примерно до 4,5 лет.

В сложившихся условиях рост цен при сохраняющемся интересе к автомобилям из Китая грозит замедлением спроса. Это может негативно сказаться на динамике всего рынка, где доля китайских брендов превышает половину.

Для производителей и дилеров подобная ситуация означает необходимость пересмотра стратегии - от расширения кредитных и лизинговых программ с привлечением собственных средств и без ориентира на ставку ЦБ, до принятия решения о локализации, которая "спасёт" продажи от программы индексации утильсбора до 2030 года.