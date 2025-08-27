Как ездили осенью советские автолюбители

Эксперт Колодочкин рассказал, как в СССР справлялись с первыми заморозками

© За рулем

Когда-то давно, осенью, которая была полвека назад, ехал я на папиных Жигулях. За бортом – около нуля, в салоне – тепло. Красота! Но чувствовал, что машина то и дело переставала тянуть. Я кое-как доехал и пожаловался на это отцу. Он сразу спросил: «А крышку фильтра ты переставил, наездник?»

Нет, конечно же! Да и зачем?

Пришлось спуститься во двор, отвернуть три барашка на крышке воздушного фильтра и переставить крышку в «зимнее» положение, перекрыв тем самым прямой поток холодного воздуха. Теперь он стал поступать в мотор через гофрированный шланг, будучи подогретым от выпускного коллектора. Дерганья мотора, конечно же, пропали.

На этом фото крышку держат обычные гайки – рационализаторы уже потрудились. Но на первых жигулях точно были барашки.

Осень в советские времена для основной массы автовладельцев была последним временем года, пригодным для езды на машине. Потом следовал период зимней спячки, заканчивавшийся радостным весенним пробуждением. Ездить зимой отваживались редкие единицы – и причин тому было множество:

машину берегли: ее покупали порой на всю жизнь;

дачный сезон закончился, а ездили чаще всего как раз с дачи и обратно;

зимних шин почти ни у кого не было;

зимних масел не было – только всесезонка;

аккумуляторные батареи продавались только по предварительной записи, и зимой нельзя было просто поставить новую батарею;

большинство машин на морозе плохо заводилось – особенно до появления Жигулей.

Дыхание холодов, конечно же, ощущалось уже осенью. Часто об этом напоминала замерзшая вода в бачке омывателе стекла.

Такие концентраты все-таки выпускали и продавали, но лично мне на прилавке они не попадались.

Любопытно, что на первых ВАЗ-2101 замерзание воды ощущалось при попытке нажать пальцем на резиновую кнопку ручного насосика: она становилась каменной. А что залить вместо воды? Кто-то лил водку – расточительство по тем временам. Запах был неприятный, но омыватель после подобного «допинга» обычно оживал.

Воду использовали даже вместо нынешних охлаждающих жидкостей. Летом это было нормально, но первые же заморозки легко могли разорвать мотор в клочья. Бывалые водители прекрасно это знали и по утрам заполняли систему охлаждения водой, нагретой дома на плите. Вечером необходимо было слить воду обратно (вдруг опять будут заморозки?). Спасение пришло в 1970-е годы, когда впервые прозвучало слово «тосол».

С запотевшими стеклами боролись всеми способами. Подбирали комбинацию из работающей печки и приоткрытых окон, смазывали стекла антизапотевателем производства ГДР, а чаще всего просто хватали на ходу тряпку и протирали ею стекла, до которых могли дотянуться (поэтому с задними стеклами было совсем плохо).

На ГАЗ-2410 заднее стекло обогревалось – такая опция была далеко не у всех отечественных автомобилей.

Любопытно, что пуск мотора при замерзшей аккумуляторной батарее в былые времена осуществлялся гораздо проще, чем сегодня. Никаких бустеров, естественно, ни у кого не было, но был «кривой стартер» – пусковая рукоятка. На отечественных легковушках «кривой стартер» продержался примерно до 90‑х годов (например, на ГАЗ‑24-10), а на грузовиках задержался еще почти на четверть века.

Само собой, опытные автомобилисты всегда возили в багажнике провода для аккумулятора – кстати, они реально были рассчитаны на солидные токи, хотя не отличались ни красотой, ни гибкостью. Редкий автомобилист не дал бы в те годы «прикурить».