В России по параимпорту возобновили продажи BMW 5-Series

Автомобили, привезенные по схеме параллельного импорта, предлагаются дилерами по ценам, сравнимым со стоимостью квартиры в Москве.

© runews24.ru

Так, за базовую версию BMW 520i запрашивают от 8,5 млн рублей. Это делает «пятерку» от BMW недоступной для большинства покупателей, превращая ее в роскошь. В топовых комплектациях цена может превышать 12 миллионов, что ставит ее в один ряд с премиальными кроссоверами и седанами от известных брендов.

Высокая стоимость обусловлена не только логистикой и пошлинами, но и наценкой дилеров, которые пользуются дефицитом новых авто. Параллельный импорт позволяет им устанавливать цены, ориентируясь на платежеспособность покупателей, а не на рекомендованную производителем стоимость.

Напомним, что на фоне падения рынка грузовиков КАМАЗ сохраняет рабочий график. Гиперкар от Mercedes побил 25 мировых рекордов.