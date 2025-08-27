Автомобили Zeekr и Lixiang потеряли в России полцены за два года

Анализ вторичного рынка, проведенный порталом "Южный автомобиль", показал, что премиальные автомобили китайского производства демонстрируют более стремительное падение стоимости по сравнению с европейскими и японскими аналогами.

Все из-за несколько факторов - это особенности восприятия брендов и технические аспекты. Перенасыщение рынка новыми автомобилями, обусловленное высокими объемами поставок и агрессивной ценовой политикой производителей, снижает привлекательность подержанных моделей.

Главный редактор портала "Южный автомобиль" отмечает, что новые китайские машины часто предлагаются по ценам, сопоставимым с ценами на подержанные модели, что приводит к их обесцениванию.

Максим Черкашин отмечает: "Некоторые модели китайского производства за 2-3 года могут потерять до половины своей первоначальной цены".

Ограниченная доступность запасных частей для премиальных китайских автомобилей и неразвитая сеть сервисных центров для некоторых моделей также негативно сказываются на ликвидности этих автомобилей на вторичном рынке.

В течение первого года эксплуатации китайские машины могут потерять до 40-50% своей стоимости, а за 3-5 лет этот показатель может достигать 60%. Для сравнения: японские автомобили теряют 15-20% в год, а немецкие - 18,5-34,5%.

Например, Zeekr 001, ввезенный по схеме параллельного импорта, год-два назад стоил 6-8 млн рублей в зависимости от комплектации. Сегодня двухлетние автомобили с небольшим пробегом продаются по цене 3-4 млн рублей. И продавцы готовы к торгу, чтобы продать эти машины. Таким образом, за два года Zeekr 001 потерял в цене 2 млн рублей.

Кроссовер Lixiang L9 стоит у дилеров около 8 млн рублей. На данный момент средняя цена подержанного L9 составляет около 6-6,5 млн рублей (оценка на основе рыночных данных), что также демонстрирует потерю стоимости примерно на 2 млн рублей.

Новый премиальный кроссовер Voyah Free 2024-2025 года в дилерских центрах в среднем оценивается в 5-6,5 млн рублей. Тогда как подержанные Voyah Free (2022-2023 годов выпуска с пробегом 15 000-40 000 км) можно приобрести за 3,5-4,5 млн рублей (на основе рыночных данных).