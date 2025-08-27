Какое может быть наказание за надписи на авто

За нанесение на автомобиль надписей с нецензурной бранью или оскорблениями россиянам грозит штраф, так как это считается хулиганством. В отдельных случаях может даже идти речь о возбуждении уголовного дела, предупредил в беседе с Pravda.Ru председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Наклейка или надпись с матом на машине считается нарушением общественного порядка, пояснил эксперт.

«Тут вообще можно вопрос возникнуть о возбуждении уголовного дела. Потому что это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — подчеркнул Похмелкин.

По его словам, даже если водитель наклеил на авто надпись без нецензурных слов, но оскорбляющую определенную группу лиц, человека, национальность или социальную принадлежность, то это тоже приравнивается к нарушению порядка. Подобные оскорбительные высказывания запрещены законом, пояснил автоэксперт.

Есть и другая причина, по которой за такое «украшение» машины может грозить штраф – например, если наклейка мешает водителю, закрывая для него обзор, то здесь уже речь идет о нарушении правил дорожного движения, заключил специалист.

Дептранс до этого предупредил жителей Москвы о новой мошеннической схеме с поддельными постановлениями о штрафах. Как уточняет «Москва 24», их направляют на электронную почту или оставляют в ящиках. Автовладельцев призвали всегда проверять информацию о штрафах только через официальные порталы и ресурсы.

До этого адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что за наклейки с нецензурными надписями грозит наказание по статье 20.1 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Если хулиганство сопровождается неповиновением представителю власти, штраф составляет 1,5-2 тыс. рублей, либо арест до 15 суток.

