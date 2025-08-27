Как безопасно буксировать автомобиль с «роботом» и избежать дорогого ремонта

Эксперты дали краткое руководство по буксировке автомобиля с роботизированной коробкой

© За рулем

Буксировка автомобиля с роботизированной коробкой передач требует особого подхода, так как это сложный узел, чувствительный к ошибкам, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

По своей сути «робот» – это механическая коробка, где сцеплением и переключениями управляет электроника через сервоприводы. Существует два основных типа таких трансмиссий: более простая с одним сцеплением и высокотехнологичная с двумя сцеплениями, и от этого типа напрямую зависят правила буксировки.

Для машин с «роботом» с одним сцеплением алгоритм действий схож с буксировкой механической КПП: достаточно перевести селектор в нейтральное положение «N». Однако при заглушенном двигателе перестанут работать усилители руля и тормозов, поэтому для безопасности предпочтительнее использовать жёсткую сцепку.

С коробками с двумя сцеплениями ситуация сложнее. Их механизмы часто смазываются под давлением, которое создает насос, работающий от двигателя. Если мотор заглушен, смазка не подается, и буксировка даже на нейтрали приводит к перегреву и износу. В таком режиме допустима лишь транспортировка на короткие расстояния (обычно до 50 км). При работающем двигателе лимит выше, но точные цифры всегда следует проверить в инструкции к конкретной модели.

Важно помнить, что некоторые производители прямо запрещают буксировку своих моделей с «роботом» традиционными способами, разрешая только полную погрузку на эвакуатор.

Роботизированная коробка передач – один из самых уязвимых и дорогих в ремонте агрегатов, поэтому ключевое правило простое: при малейших сомнениях в безопасности буксировки единственным верным решением будет вызов эвакуатора.