Чем грозит езда по левой полосе при свободных правых

Любой автомобилист должен знать, что езда по крайней левой полосе недопустима и за это можно получить немалый штраф. Однако на практике наказания в большинстве случаев не последует. Почему - рассказал порталу "Автовзгляд" руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов.

Выезд на крайнюю левую полосу при свободных правых теоретически считается нарушением ПДД. Согласно пункту 9.4 правил, движение по крайней левой допускается лишь для поворота или разворота. Формально санкции за это предусмотрены ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ: штраф 2250 рублей (или 1687,5 рубля при уплате в течение 20 дней).

Однако на практике наказание для водителей легковых автомобилей фактически не применяется. По словам Шкуматова, существующие комплексы фото- и видеофиксации не обладают технической возможностью определять факт необоснованного движения по левой полосе.

Эксперт рассказал, что слухи о "письмах счастья" за подобные манёвры связаны с единичным случаем, когда водитель пытался объехать пробку по обочине - а это действительно фиксируется камерами.

Для большегрузов ситуация иная: им запрещено выезжать на левую полосу за исключением подготовки к повороту, и такие нарушения могут быть наказаны.

Таким образом, реальных рисков автоматического штрафа для водителей легковых машин пока нет. Тем не менее, формальная ответственность сохраняется, и при фиксации инспектором ГИБДД наказание возможно.

Кроме того, в будущем технические возможности комплексов будут доработаны, и тогда привычка держаться крайней левой полосы может обернуться штрафом.