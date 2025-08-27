Российские заводы сократили объем выпуска шин

На российских шинников сейчас давят импортные поставки, падение продаж новых автомобилей и даже аномальная погода. Кроме того, сервисы такси и каршеринга вынуждены экономить на обслуживании своих машин, что также негативно влияет на продажи покрышек.

© Quto.ru

Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор «Кордианта» Вадим Володин, сейчас крупные флотилии максимально «докатывают» шины, а некоторые осознанно переходят на более дешевые китайские модели.

Также отечественных шинников сильно беспокоит возможный переход российских автозаводов на сокращённую рабочую неделю: чем будет меньше делаться машин, тем меньше потребуется покрышек.

Между тем, за последний месяц на российском рынке начали расти цены на покрышки для легковушек премиальных брендов. Как уточняет исследование маркетингового агентства НАПИ, сильнее всего подорожали всесезонные шины — на 5,9%.