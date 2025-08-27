Под «шинной» маркой Cordiant наладят выпуск свечей зажигания

Как стало известно редакции Quto, до апреля 2023 года изделия выпускались под брендом Bosch. После перезапуска качество продукции по-прежнему будет обеспечено благодаря сохранению высокой культуры производства на российском заводе (город Энгельс).

Помимо пяти шинных предприятий, в состав холдинга «Кордиант» входят заводы по выпуску свечей зажигания (Энгельс), пластиковых компонентов (Дзержинск), трубок тормозных систем (Калуга) и другие.

«Сила бренда Cordiant позволит свечам зажигания, ранее выпускавшимся под брендом Bosch, упрочить положение на рынке и привлечь новых клиентов», — комментирует генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин.

Ассортимент товаров представлен свечами зажигания со специальными сплавами на основе никеля, иттрия, многоэлектродными свечами, а также драгметаллов, включая платиновые и иридиевые сплавы.

Важно, что завод ООО «Энгельс Свечи зажигания» также продолжает производить и более доступные свечи зажигания среднего ценового сегмента под товарным знаком ЭЗ.

