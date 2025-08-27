BMW X3 G45: новый взгляд на драйв и комфорт

Кроссовер BMW X3, появившийся в 2003 году, за два десятилетия успел стать эталоном среди премиальных среднеразмерных SUV. В 2024 году модель пережила полное обновление. Четвёртое поколение (X3 G45 со стандартной колесной базой и X3L G48 с удлиненной) — это не просто смена внешности и новые моторы, а фактический пересмотр концепции модели.

© Allroader.ru

Новый дизайн, свежие технологии, модернизированная платформа CLAR и длиннобазная версия X3L для Китая делают этот кроссовер одним из самых заметных в премиум-сегменте. Мы опробовали американскую версию X3 30 (G45) со стандартной колесной базой, чтобы понять, каким получился новый баварский SUV и чего от него ждать российским покупателям.

Внешность: мощный характер и спорные решения

Если предыдущий X3 узнавался с первого взгляда, то новый G45 ломает привычный образ. Передняя часть получила более прямые линии, а фирменная решётка радиатора пусть и не стала гигантской, но обзавелась уникальной внутренней графикой и архитектурой: верхняя половина решётки теперь закрытая, а все датчики систем помощи водителю спрятаны за ней.

Передний бампер у версии с М-пакетом подчёркивает спортивный характер модели — чёрный глянец и крупные воздухозаборники добавляют агрессии. Фары стали компактнее, но сохранили выразительность: «двойные L»-образные дневные ходовые огни делают взгляд X3 узнаваемым, хотя фанаты предыдущей генерации будут скучать по знаменитым «ресничкам». Опциональная подсветка Iconic Glow вокруг решётки радиатора усиливает эффект дорогого гаджета, а капот с характерным «вогнутым» рельефом, позаимствованным у новой «пятёрки» и M3, визуально делает нос более внушительным.

Профиль автомобиля стал чище и строже, отказавшись от ярко выраженных «мускулов» поколения G01. Боковины лишились декоративных жабр, дверные ручки получили полуутопленный дизайн. Несмотря на простоту линий, чёрный декор пакета Shadowline, глянцевые рейлинги и крупные колёса придают машине спортивный настрой. К слову, 20-дюймовые диски с разноширокой резиной (255 мм спереди, 285 мм сзади) доступны только для американских версий, как и заводской матовый серый окрас кузова для ценителей эксклюзивности.

Задняя часть во многом напоминает кроссовер BMW XM: скрытые выхлопные патрубки, аккуратный чёрный диффузор, строгая линия спойлера. Автомобиль смотрится собранным и подтянутым, а новая графика задних фонарей добавляет нотки роскоши.

Интерьер: функциональность против эмоций

Салон нового BMW X3 (G45) выполнен в духе последних моделей BMW, но не лишён спорных решений. Основной акцент сделан на панель с изогнутым дисплеем, включающим 12,3-дюймовую приборную панель и 14,9-дюймовый экран мультимедиа-комплекса с интерфейсом iDrive 8.5. Классический контроллер iDrive сохранили, а интерфейс переработали, сделав меню более логичным.

У нашего тестового автомобиля чёрный салон, перетянутый материалом Veganza — искусственная кожа премиум-класса с хорошей фактурой и высокой прочностью. Передние кресла радуют комфортом и возможностью тонкой настройки: выдвижная опора для бёдер, регулируемая боковая поддержка и поясничный валик помогут найти идеальную посадку водителям разного роста.

Но вот отделка дверных карт и фактура пластика панели вызывают вопросы: чересчур много тёмных материалов, которые не дают ощущения роскоши на 60 000 долларов — стартовая цена BMW X3 30 M Sport в Штатах. Контрастные элементы и вставки Alcantara в версии M Sport несколько оживляют интерьер, но ощущение «бизнес-класса» здесь явно уступает совсем не новому X5.

Задний ряд тоже вызывает смешанные чувства. Несмотря на прибавку пространства, отделка там выглядит ещё проще, а панорамная крыша (опция) не открывается и не имеет подсветки Sky Lounge, знакомой по старшим моделям. Тем не менее посадка удобная: при росте 183 см позади остаётся около 10 см пространства для коленей.

Багажник, напротив, заслуживает похвалы: ровный пол, продуманная ниша под шторку, электропривод двери и функция открывания без рук по умолчанию — мелочи, которые повышают комфорт.

Габариты BMW X3 G45

Длина нового кроссовера из Баварии составляет 4755 мм, ширина 1920 мм, высота 1660 мм, а колёсная база 2865 мм. Объем багажника 570 л, но при сложенных спинках второго ряда достигает 1700 л. Снаряженная масса 1890 кг, полная масса 2535 кг.

За рулём: «бархатный» драйв в лучших традициях BMW

Главная новость — обновлённый 2.0-литровый турбомотор B48TU с 48-вольтовым стартер-генератором. Эта мягкая гибридная система делает работу старт-стопа практически незаметной: даже в пробке не ощущаешь момента перезапуска. Двигатель выдаёт 255 л.с. и 400 Нм — ровно столько же, сколько и раньше, но благодаря оптимизации программного обеспечения отдача стала более линейной.

На ходу новый BMW X3 демонстрирует зрелый характер: никаких резких рывков при разгоне, плавные переключения восьмиступенчатого автомата, отличная шумоизоляция. Тормоза M Sport заслуживают отдельной похвалы: несмотря на визуально скромные размеры, педаль информативна и цепка, а работа в связке с рекуперацией 48V-гибрида ощущается естественно.

Подвеска X3 тоже изменилась: M Sport настроена на баланс комфорта и управляемости. Машина уверенно держит кузов при торможении и манёврах, но мелкие неровности отрабатывает мягко. В будущем BMW предложит опциональную адаптивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, но даже базовая версия радует энергоёмкостью.

Режим Sport добавляет веса рулю и усиливает отклик педали газа, а система Iconic Sounds воспроизводит в салоне «виртуальный рык» двигателя, создавая иллюзию спортивного болида — снаружи его, впрочем, не услышать.

Разгон до 100 км/ч занимает примерно 6,5 секунд, но драйверы отметят не столько динамику, сколько шёлковую плавность и предсказуемость поведения: X3 не провоцирует на агрессивную езду, а уверенно и без суеты выполняет команды.

Итог: премиальный кроссовер нового поколения

Четвёртое поколение BMW X3 получилось очень немецким в лучшем смысле слова: дизайн стал строже и технологичнее, интерьер — функциональнее, а характер на дороге теперь ближе к комфортному премиуму, чем к драйверскому инструменту. Да, отделка некоторых зон разочарует фанатов марки, привыкших к роскоши «пятёрки», но в целом автомобиль ощущается цельным, технологичным и продуманным.

На китайском рынке будет продаваться эксклюзивная длиннобазная версия BMW X3L с увеличенным пространством во втором ряду и расширенным списком опций — вероятно, именно она станет основой продаж модели в России, будучи завезенной из КНР по схеме параллельного импорта. А пока новый X3 доказывает: даже в эпоху кроссоверов он остаётся BMW до мозга костей, сочетая удобство повседневной эксплуатации и тот самый фирменный драйв, за который марку ценят во всём мире.