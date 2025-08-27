Какие автомобили с пробегом ввозят в Россию в 2025-м

Импорт автомобилей с пробегом можно условно разделить на две равнозначные категории, об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

© ТАСС

Первая категория (48% или 111 тысяч единиц) - это автомобили с левосторонним рулевым управлением. Основной поток этих машин идет из Южной Кореи (44% от общего объема этой категории), Китая (25%), Грузии (15%), а также из Беларуси, Кыргызстана, ОАЭ и других государств. Как правило, это относительно новые автомобили, выпущенные в период с 2020 по 2022 год.

Среди популярных марок выделяются BMW, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Audi и другие.

Вторая категория (52% или 118 тысяч единиц) - машины с правосторонним рулевым управлением. Этот сегмент импорта традиционно ориентирован на восточные регионы России. Практически весь объем ввозится напрямую из Японии. В основном эти автомобили остаются в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Возрастной диапазон этих автомобилей довольно широк: от относительно новых (3-5 лет) до более старых (старше 7 лет).

Наиболее востребованными марками являются Toyota (34%) и Honda (29%). Также импортируются Nissan, Suzuki, Subaru, Mazda и другие марки. Встречаются и праворульные варианты Volkswagen, Mercedes-Benz и других мировых брендов.

Ранее "РГ" сообщала, что за январь-июль 2025 года в России было реализовано 219,7 тысячи новых легковых автомобилей отечественных марок. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.