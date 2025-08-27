Десять китайских авто, которые чаще всего продают с пробегом

Сервис проверки автомобилей с пробегом «Автокод» провел исследование популярности китайских моделей на вторичном рынке России. С января по июль 2025 года через сервис было проверено около 7 тыс. легковых автомобилей.

На первом месте по количеству запросов оказался Haval Jolion. Историю этой модели проверили 473 раза. Вслед за ней идет Geely Monjaro (468 отчетов). Замыкает тройку Geely Coolray. Это авто проверили 371 раз.

Далее в десятке востребованных моделей расположились:

Omoda C5 – 350 шт.

Chery Tiggo 7 Pro Max – 291 шт.

Haval F7 – 287 шт.

Lixiang L9 – 263 шт.

Chery Tiggo 7 Pro – 231 шт.

Geely Tugella – 230 шт.

Haval F7X – 223 шт.

В десятке лидеров заметно выделяются Geely и Haval. Эксперты «Автокода» считают, что модели этих брендов формируют основной спрос на вторичном рынке среди китайских машин. Такие авто охотно берут новыми, а спустя пару лет они легко находят покупателей уже на вторичном рынке

