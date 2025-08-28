С сентября в Беларуси запретили самокатам заезжать на пешеходную зону

С 1 сентября повторять и закреплять в памяти новые знания в Беларуси доведется не только школьникам, но и водителям, пешеходам и владельцам средств персональной мобильности - электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. В первый день осени в стране вступят в силу изменения в ПДД, поставившие жирную точку в противостоянии владельцев модных малых транспортных средств и других участников движения.

Технические характеристики у мобильных электрических устройств различаются, но с 1 сентября главным параметром будет указанная в заводских характеристиках максимальная скорость, рассказывает начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков:

- Скорректировано понятие средств персональной мобильности. К ним относятся только те, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 25 км/ч. Все, что ездит быстрее, может быть признано механическим транспортным средством, но перед этим нужно будет отдать аппарат в испытательную лабораторию - их в Беларуси девять. Там устройство будет приравнено к мопеду либо мотоциклу, на него оформят электронный паспорт ТС. Возможно, потребуется дооборудовать средство передвижения указателями поворота либо другими приборами. С полученными документами нужно идти в ГАИ.

Регистрация в течение года - в упрощенном порядке. Разумеется, потребуются водительские права категории А, А1 или АМ.

На этом новации не заканчиваются. С получением прав передвигаться на механическом транспортном средстве можно будет только по дороге - тротуары и велодорожки исключаются. Кроме того, под запретом движение и в пешеходной зоне, обозначенной соответствующим знаком.

Ездить по тротуару, если масса СПМ превышает 35 кг, также будет нельзя - только по велодорожке. Для менее скоростных средств передвижения предусмотрены другие ограничения. Ездить на электросамокатах, сегвеях, моноколесах и т. п. в населенном пункте со скоростью более 10 км/ч запрещено, за исключением движения по велодорожкам или проезжей части дороги (тут ограничение 25 км/ч). Заезд на пешеходную зону также вне закона.

Что еще? С 1 сентября велосипедисты и лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, в отдельных случаях - при движении по велопереезду и велосипедной дорожке. Не спешиваться можно лишь на велопереездах со специальными светофорами, а также при движении по линии тротуаров или обочин. В основном это касается сельской местности, где через каждые 20-30 метров пересечение, выезд из жилой зоны, а пешеходного перехода или велопереезда нет. И еще: нельзя будет оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.

Введение государственных регистрационных знаков для средств персональной мобильности пока не планируется. Но если с учетом роста количества СПМ и интенсивности их движения это все же потребуется.

Одними самокатами предстоящие изменения в белорусских ПДД не ограничиваются. Разрешены тонировка, нанесение пленочных покрытий, установка шторок на задних боковых и заднем стекле легковых автомобилей. Переднее стекло тонировать по-прежнему запрещено, и в ГАИ намерены жестко реагировать на такое нарушение, вплоть до помещения машины на штрафстоянку до окончания административного разбирательства. К слову, с принятием этой новации белорусские правила приведены в соответствие с техрегламентом Таможенного союза.

Ужесточены требования к использованию шин в зимний период: запрещено разъезжать на резине с маркировкой All Seasons. Можно использовать лишь шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее и одним из знаков М+S, M&S, M S. Во время эксплуатации остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.