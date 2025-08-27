Changan Uni-S: кому подойдет кроссовер за 2,5 млн рублей

Корреспондент "РГ" провел 10 дней в компании кроссовера Changan Uni-S. Все впечатления - в нашем материале.

© Российская Газета

Если поставить рядом компактные кроссоверы Changan CS55 Plus второго поколения и его преемника Changan Uni-S и постараться найти отличия, ничего не получится. Популярный SUV, на который, кстати, приходится примерно треть продаж новых автомобилей Changan в России, сменил лишь имя, а внешне, внутреннее и технически не изменился. Об этом свидетельствует плашка на официальном российском сайте китайской марки - CS55 Plus и Uni-S поданы здесь как одна модель.

Как объясняют представители марки, переименование связано со стратегией компании разделения модельного ряда на семейства Uni и собственно Changan. Этот процесс пока не завершен, но уже известно, что новинки суббренда Uni будут иметь смелый дизайн, а модели Changan останутся в консервативном ключе.

Авангард - в массы

Как бы то ни было, яркая внешность бестселлеру массового сегмента к лицу. Его экстерьер цепляет взгляд и делает его игроком одной команды со старшими Uni-K, Uni-T и Uni-V. Фасад Uni-S со встроенной решеткой радиатора и светодиодными фарами-клинками выглядит наиболее дерзко. Ниспадающая крыша, подъем подоконной линии и бутафорские выхлопные патрубки добавляют экспрессии. Практичные решения при этом соседствуют с не слишком удобными, причем в последнем случае причина кроется в желании маркетологов сделать модель доступной.

Крупные зеркала на ножках обеспечивают отличный обзор, а клиренс по меркам городских SUV вполне достойный - 171 мм, причем под порогами и бамперами он даже больше. Однако поскольку линия бокового остекления пущена высоко, а кузовные стойки массивны, обзор вперед при маневрировании не идеален. Металл отчасти перекрывает видимость.

Обидно также, что в этой машине предусмотрен лишь единственный датчик бесключевого доступа - в водительской двери. Захочешь закинуть вещи в салон с пассажирской стороны, будь добр - доставай ключ-транспондер. Пятая дверь, снабженная сервоприводом, открывается кнопкой на ее внешней кромке, со штатного ключа и из салона. Но взмахового датчика, как у более дорогих моделей, здесь нет. Зато с ключа можно послать сигнал на дистанционный запуск мотора.

Что касается грузового потенциала, он более чем приемлем. Багажное отделение вмещает 475 литров и имеет вместительное подполье, где под мощным органайзером хранится "докатка". Жаль, что вытаскивать огромный пенопластовый бокс неудобно, так же, как и устанавливать его обратно. На наш взгляд, имеет смысл избавиться от этой громоздкой проставки и разместить в отсеке вместо "докатки" полноценное запасное колесо - так будет удобнее для наших реалий.

Спортивный интерес

Интерьер Uni-S выглядит презентабельным, современным и солидным. Находиться в таком антураже приятно. Ну и, конечно, чувствуется, что дизайнеры и компоновщики ориентировались, в первую очередь, на молодую и активную аудиторию. Об этом свидетельствуют, к примеру, свойственная спорткарам комбинация в отделке пластика и кожзама черных и красных цветов. Подогреваемые передние сиденья напоминают спортивные ковши, но не сжимают в объятьях, подушка - достаточной длины, электрорегулировки предусмотрены в обоих передних креслах. Так что устроиться можно удобно, особенно водителю. Во-первых, электронастроек у шоферского кресла больше, а, во-вторых, удобную посадку диктует рулевое колесо, явно подсмотренное у автомобилей марки Peugeot. Компактный "бублик" позволяет смотреть на цифровую "приборку" поверх его верхнего сектора. Одним словом, за эргономику водительского места ставим твердую пятерку.

Виртуальную комбинацию приборов с 10-дюймовым табло можно настроить, но имеющиеся темы различаются не сильно, и индикаторы скоростного режима всегда будут оставаться в левом виртуальном "колодце", тогда как хотелось бы видеть их по центру панели. Зато ни "приборка", ни парящий 12.3-дюймовый тачскрин не бликуют. Последний к тому же очень четко откликается на нажатия.

Наконец, имеется отдушина и для консерваторов. В центральную консоль, точно клавиши лифта вмонтированы прямоугольные функциональные кнопки. Ими вызываются соответствующие пункты меню однозонного климата, чуть выше находится опять-таки физическая клавиша "аварийки", а на центральном тоннеле установлена ухватистая шайба выбора режимов движения.

Нужно похвалить Uni-S также за большую панорамную крышу, встроенный видеорегистратор и возможность подключить к медиацентру гаджеты по протоколам Android Auto и Apple CarPlay. Качество же штатной акустики - приемлемое. Меломанам, быть может, не понравится, но большинство водителей звук устроит.

Материалы отделки преимущественно добротные, но претензий на премиальность не наблюдается. Еще одно важное достоинство салона - без преувеличения просторный второй ряд. Для пассажиров здесь предусмотрены отдельный дефлектор, два разъема для зарядки и обогревы сидений.

Как едет

Сочетание бензинового 1,5-литрового турбомотора на 181 л.с., 7-ступенчатого "робота" с двумя мокрыми сцеплениями и переднего привода позволяет ехать очень и очень активно. По паспорту разгон с места до 100 км/ч занимает у Changan Uni-S 8,1 секунды - это едва ли не рекорд среди массовых SUV с компактными внешними габаритами (4515x1865x1680 мм). Отчасти такая прыть объясняется незначительной снаряженной массой (1520 кг), отчасти - настройками привода на активную езду.

При этом вдвойне удивительно, что после каждого выключения двигателя электроника автоматически переводит настройки в режим Eco. Он здесь, впрочем, вполне рабочий. По крайней мере, перемещение в городском трафике при таком раскладе не раздражает.

Педаль газа если и задемпфирована, то минимально. В Normal отклик гораздо живее, а в Sport правая педаль напоминает уже оголенный нерв. Чуть придавил, и машина рвется вперед. Единственное, чего не любит Uni-S вне зависимости от выбранного алгоритма движения, это стартов с выжатой в пол педалью акселератора. При таком раскладе будет много моторного шума, но мало реальной отдачи. Электроника очень явно бережет трансмиссию, дозируя тягу.

Настройки преселективного "робота" понравились - ни тебе рывков, ни задержек при смене передач. Однако для "торопыг" предусмотрена возможность переключиться в ручной режим и сбросить пару передач перед ускорением, качнув модный селектор на себя.

Жаль, что бодрому мотору и шустрой коробке не вполне соответствует рулевое управление. В целом все неплохо, можно даже выбрать степень усилия на ободе через меню медиацентра. Однако информация на руле не будет при любых калибровках совершенно внятной. В режиме Sport "баранка" лишь тяжелеет, а в Comfort расслабляется.

При этом связь с машиной ощущается, крены в виражах невелики, а систему стабилизации при необходимости можно отключить через тачскрин. Очень хороши и тормоза - на удивление производительные, чуткие, срабатывающие уже в начале хода педали.

В довершение всего Changan Uni-S снабжен еще и достаточно комфортной подвеской. Она жестковато отрабатывает крупные неровности, типа ям с острыми краями и "лежачих полицейских", но с дорожным браком мелкого и среднего калибра справляется без проблем. Шумоизоляция выполнена на хорошем уровне, но колесные арки, быть может, было бы не лишним дополнительно доработать. Основные шумы исходят именно из этого сектора.

Что в итоге? Changan Uni-S очень приятно удивил бойким характером, слаженной работой мотора и трансмиссии, подвеской, которая, с одной стороны, позволяет ехать активно, а с другой - не доставляет дискомфорта на разбитом асфальте. Не самый лучший обзор с лихвой компенсируется информативной системой кругового обзора, а защиту в городе и на трассе обеспечат грамотно работающие адаптивный круиз и система контроля рядности. Придраться можно к тому, что последний ассистент работает навязчиво, создавая сопротивление на руле, если, по мнению электроники, перестроение опасно.

Что же до оснащения, то для кроссовера уже в базе предлагаются 19-дюймовывые колеса на легкосплавных дисках, люк с электроприводом, система помощи при спуске с горы, ABS, ESP, кресла, обшитые экокожей, четыре подушки безопасности, медиасистема с 10,25-дюймовым экраном, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, подогрев передних кресел и камера заднего вида.

В топ-версии доступны встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона, электропривод крышки багажника, адаптивный круиз-контроль и набор водительских ассистентов. Cамый доступный Changan Uni-S обойдется в 2 449 900 рублей.