Эксперт рассказал, как уберечь детей от опасности на дорогах

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала родителей выбирать для школьников одежду и рюкзаки со светоотражающими элементами. Это особенно актуально сейчас, когда дети идут в школу в тёмное время суток или в сумерках.

Также уполномоченный по правам ребенка рекомендовала заранее показать первоклассникам безопасный маршрут от дома до школы. Для надёжности стоит несколько раз пройти этот путь вместе с ребёнком.

По словам Ярославской, эти простые меры помогут уберечь детей от опасности на дорогах и придадут им уверенности в самостоятельных передвижениях, передаёт РИА Новости.