Как бороться с пассивной агрессией в машине

Ситуация, когда человеку за рулём, какого бы он пола ни был, приходится выслушивать разного рода комментарии по вождению (да и не только) от сидящего рядом, знакома многим автомобилистам. Как водителю реагировать на это и есть ли волшебный способ избежать комментирования, редакции Quto рассказала психолог-консультант, специалист по терапии тяжёлых расстройств личности Катерина Дёмина.

Если в кино или на сцене юмористического шоу подобное воспринимается в зависимости от сюжета, то в жизни, как правило, нужно быть максимально сдержанным человеком, чтобы не раздражаться на это бесконечное «зудение» второй половины, друга, коллеги, родителей или подросших детей.

Важна интонация, с которой произносятся любые слова, в том числе и в ситуации, когда кто-то ведёт машину, а остальные — её пассажиры, говорит специалист. Бывает (очень редко), что «штурман» помогает в пути, но по взаимному соглашению — он дополнительно следит за дорогой, работает второй парой глаз. Кроме того, заботится о «пилоте» в полной мере — наливает чай, может подать очки или оперативно найти нужную информацию, засекает время, чтобы не прозевать «технический пит-стоп». В этом случае интонация диалога будет рабочая — «мы заняты общим делом».

Но чаще всего можно наблюдать борьбу за власть, объясняет эксперт. И тогда это может быть совсем иная интонация, в которой чувствуется агрессия, давление, тревога. Но в этом случае все эти комментарии несут одно сообщение: ты мелкий никчёмный дуралей (любого пола), я старше, главнее и могущественнее тебя. И вот это точно взрывоопасная ситуация.

«Водитель тратит своё внимание и психическую энергию на то, чтобы выдерживать эти атаки, как снаружи — от комментатора, так и изнутри — от разъярённого себя. Водитель может психануть, вспылить, создать аварийную ситуацию, попасть в реальное ДТП, потому что отвлёкся на диалог», — объясняет психолог.

Когда «комментатор» откровенно бесит, раздражает, задевает колкостями, отвлекает от дороги, об этом нужно сказать, как есть, но не в момент руления, а до или после.

«Дорогой/дорогая (или любое привычное, но дружелюбное обращение), если ты хочешь, чтобы мы куда-то ездили вместе, пожалуйста, прекрати говорить мне под руку. И возмущённое пыхтение, закатывание глаз, хмыканье — тоже считается. Не доверяешь мне — езди отдельно на такси», — даёт совет Дёмина.

Эксперт рекомендует всем (вне зависимости от наличия машины) пересмотреть фильм «Мистер и миссис Смит» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, где наглядно показано, что будет, если злоупотреблять пассивной агрессией. А комментарии деятельности другого человека — это именно она, агрессия и борьба за власть, подытожила психолог.