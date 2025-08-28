В России зафиксирован значительный рост спроса на Evolute i-PRO

Эксперты Авито Авто проанализировали ситуацию с автомобилями марки. Выяснилось, что за последний год произошли изменения в спросе, предложении и ценниках на эти электромобили.

© Quto.ru

Популярность новых машин Evolute среди покупателей платформы заметно увеличилась — спрос вырос на 13,5%. Заметные изменения продемонстрировала модель Evolute i-PRO, показатель по которой взлетел на 36%. Таким образом, модель привлекала внимание каждого второго пользователя, интересующегося маркой. На втором месте по динамике спроса находится электрокар Evolute i-VAN с ростом на 33%.

Средняя стоимость новых Evolute, напротив, снизилась на 3,1% и составила 2 850 000 рублей. Лидером по количеству объявлений о продаже является Evolute i-Space, который занимает 50,9% от всего предложения и стоит в среднем 2 940 000 рублей. Вторую позицию по этому параметру удерживает Evolute i-PRO с долей в 43,5%. Его средняя цена за год упала значительно сильнее рынка — на 29,5%, до 2 490 000 рублей.

Еще активнее растёт интерес к подержанным Evolute, спрос на которые вырос на 19,8%. Абсолютным чемпионом стала модель Evolute i-SKY — покупательский интерес увеличился на рекордные 50,3%. Далее в рейтинге динамики следуют i-PRO (рост на 20,4%) и i-JOY (рост на 13%). При этом самой востребованной моделью с пробегом, как и в сегменте новых машин, оказался Evolute i-PRO.

Предложение машин с пробегом также расширилось — количество объявлений увеличилось на 3,5%. Здесь заметнее всех прибавила модель i-Space, предложение по которой выросло в 2,1 раза. Однако чаще всего на площадке встречается все тот же i-PRO, формируя 54,2% от всех объявлений.

Средние цены на вторичном рынке показали снижение. Самую заметную уценку пережил i-Space, чья стоимость упала на 15% — до 2 499 000 рублей. На втором месте по снижению цены — Evolute i-SKY, теперь предлагаемый в среднем за 2 700 000 рублей (спад на 6,9%). Evolute i-JOY на третьем месте со средней ценой 1 850 000 рублей, что на 2,6% меньше, чем год назад.