Эксперты разоблачили слухи о новых полномочиях сотрудников ГАИ

В управлении МВД по Краснодарскому краю опровергли распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что с 1 сентября инспекторы ГИБДД получат право останавливать водителей для проверки знания Правил дорожного движения. В ведомстве заявили, что это фейк, и никаких изменений в регламент работы инспекторов не вносилось.

© Quto.ru

Представители МВД подчеркнули, что проведение дополнительных экзаменов для водителей, уже имеющих законные права, не предусмотрено. Исключение составляют только те, кто возвращает удостоверение после лишения.

Юрист Константин Юрков подтвердил, что подобная инициатива не только незаконна, но и практически невыполнима. Он пояснил, что проверка знаний требует особых условий, например, поездки в подразделение ГИБДД, для которой нужны веские основания — административное нарушение или преступление. Без этого принудительная проверка является нарушением прав водителя.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова добавила, что полномочия инспекторов строго регламентированы. Они могут проверять документы, осматривать автомобиль или составлять протоколы, но не проводить устные экзамены на дороге.

Эксперты сошлись во мнении, что слухи, вероятно, возникли на фоне новостей из Киргизии, где с осени действительно планируют ввести экзамены для лихачей. В России же подобные сообщения являются лишь попыткой недобросовестных СМИ привлечь внимание аудитории.