Водителям напомнили о штрафах за езду по обочине даже при пробках

Водители за езду по обочине могут быть оштрафованы на 2 250 рублей, объезд пробки не является исключением. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

© ТАСС

В конце августа 2025 года в районе крупных агломераций, в том числе Москвы, традиционно возрастает поток машин в связи с возвращением людей из отпусков и с дач перед началом учебного года, что приводит к увеличению количества заторов на дорогах.

"Нет", - ответил Машаров на вопрос, разрешен ли обгон других авто и объезд пробки по обочине. "Штраф за езду по обочине составляет 2 250 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ)", - сказал член ОП РФ.

При повторном нарушении ответственность будет такой же. "Нормы КоАП РФ не содержат наказания именно за повторный выезд на обочину", - указал Машаров.

Эксперт пояснил, что в целом движение по обочине запрещено - сворачивать на нее разрешается только в исключительных случаях, например, при ДТП, коммунальной аварии, другом препятствии, блокирующем движение. Водителей также не наказывают, если они выезжают на обочину для остановки или задевают ее при развороте.