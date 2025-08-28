Перечислены пять ключевых особенностей Chery Tiggo 7L

"Российская газета" выделила пять ключевых особенностей Chery Tiggo 7L, которые выделяют кроссовер на фоне конкурентов: Geely Atlas, Jetour X70 Plus, Haval H3, Omoda C7 и Changan UNI-S.

© Российская Газета

С оглядкой на старшую модель

В ходе очередной стилевой интерпретации было принято решение "рисовать" "семерку" по образу и подобию старшего SUV Tiggo 8. У флагмана были позаимствованы формы фар и схема размещения крупной радиаторной решетки с трехмерным узором, которая теперь не залезает на капот, формируя более лаконичный и солидный образ.

Оптика используется полностью светодиодная уже в базе, бегущая строка "поворотников" выглядит эффектно. Были перепрофилированы также капот и передний бампер, сзади появилась стильная световая полоса вместо раздельных задних фонарей, номерной знак перебрался с пятой двери на бампер, а с передних крыльев были убраны декоративные пластиковые накладки. Габариты автомобиля увеличились на 4 см за счет новых бамперов. Бесключевой доступ в кроссовере реализован следующим образом: автоматическое распознавание ключа происходит на расстоянии до 1.2 метра от автомобиля при приближении, автоматическая блокировка - на расстоянии более 1.5 метров при удалении.

В интерьере передняя панель сохранила фирменный сдвоенный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Однако теперь этот кластер экранов (12.3 дюйма + 12.3 дюйма) идет с более тонким корпусом и скругленными краями. Материалы отделки стали более премиальными, одновременно сместился акцент от цифровых элементов управления в сторону аналоговых - например, климат-контроль теперь управляется не через сенсор, а с помощью удобных физических кнопок.

Качество материалов отделки заметно улучшилось - стало меньше жесткого пластика. В старших комплектациях предложена высококлассная аудиосистема Sony, отделка потолка черным фетром и беспроводная зарядка. Наконец, дизайнеры и инженеры поработали над шумоизоляцией, в салоне стало тише. К примеру, двери здесь снабжены еще более мощными уплотнителями, появились опциональные акустические передние стекла, так что получаем и улучшенную шумоизоляцию, и чистоту в салоне.

Практичные решения

Chery Tiggo 7L базируется на платформе T1X, которую Chery Group избрала в качестве архитектуры также для кроссоверов Jetour, Exeed и Jaecoo. Эта "тележка" создавалась совместно с Jaguar Land Rover. При колесной базе 2670 мм разместиться на втором ряду с комфортом не составит труда даже высоким пассажирам. Диван Tiggo 7L лишен регулировок, но спинка наклонена достаточно, сидеть просторно и удобно, напольный тоннель выступает минимально, есть достаточно места для размещения ступней под передними креслами. Посетовать можно разве что на грубоватую поверхность утопленного в диване подлокотника.

Двухзонная система климат-контроля позволяет независимо регулировать температуру для водителя и переднего пассажира и индивидуально настраивать интенсивность обдува на втором ряду. В старших комплектациях предусмотрен еще и ионизатор, и фильтр N95 для улучшенной очистки воздуха. Важно и то, что подогреваются все сиденья, причем подогрев с трехступенчатой регулировкой доступен уже в базовой комплектации.

"Теплый пакет" включает также подогрев заднего и ветрового стекла, руля и внешних зеркал. Предусмотрены индивидуальные светильники рядом с верхними поручнями и большая панорамная крыша с люком в старших комплектациях. Родителям же будет сподручно устанавливать детские кресла благодаря удобному расположению фиксаторов системы крепления Isofix.

В удобных передних креслах предусмотрены многочисленные электрорегулировки (начиная со второй комплектации), в том числе - поясничного упора и память положений сиденья водителя. Тем не менее, подушки передних сидений могут показаться коротковатыми высоким седокам, а продольная регулировка может быть недостаточной для высоких водителей.

Цифровая панель приборов с тремя темами оформления отлично читается. Медиацентр же имеет специфику. Например, доступ к Android Auto осуществляется через проводное подключение, к Apple CarPlay - беспроводным способом. На борту есть также множество портов USB, розетка на 12V, атмосферная подсветка салона, а в богатых исполнениях также мощная беспроводная зарядка смартфона. Еще одно важное конкурентное преимущество новинки - детализированная картинка и информативные ракурсы системы кругового обзора (камеры 360°).

Грузовой потенциал

Изменений в алгоритме погрузки и разгрузки - минимум. Багажное отделение "семерки" по-прежнему вмещает 475 литров, при этом колесные арки выступают в отсек не сильно, так что вполне можно разместить пару больших чемоданов, а сверху, если убрать шторку, пристроить еще три-четыре формата Cabin size. Как и прежде, пятая дверь открывается в старших комплектациях не просто с помощью сервопривода, а еще и бесконтактно - система распознает ключ ключ-транспондер и поднимает створку, если подойти к машине на расстояние менее 1 метра и дождаться, когда моргнут указатели поворота. Сиденья заднего ряда при этом складывается почти в идеально ровный пол (с небольшим наклоном). После этой манипуляции в отсек влезает уже 1500 литров.

Багажник при этом неплохо организован, с приемлемой погрузочной высотой и широким проемом без порога. Боковины обшиты ворсом, есть рулонная шторка, плафон освещения и выкидной крючок для продуктовых пакетов. Жаль только, что, как и прежде, не предусмотрено вещевых ниш с углублениями для канистр с омывайкой и сеточек для их крепления. Зато в подполье теперь уже в базе размещена полноразмерная запаска (ранее была докатка), предусмотрены штатный резиновый коврик и опциональная сетка для крепления груза.

В то же время максимальная нагрузка на штатные интегрированные рейлинги на крыше составляет, как и прежде, 120 кг. Конструкция рассчитана на установку различных аксессуаров. Предусмотрена установка грузовых боксов объемом до 520 литров, спортивные багажники для перевозки инвентаря и специальные крепления для велосипедов и сноубордов. Предлагаются также противоскользящие накладки для надежного крепления.

Ездовые повадки

Модель предлагается в России исключительно с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 150 сил и доработанным 7-ступенчаты "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями. Сразу после рестайлинга "семерка" была предложена в переднеприводном исполнении, а летом 2025 года гамма расширилась за счет полноприводной версии, где подключением задней оси ведает электромагнитная муфта.

Ходовая часть в процессе модернизации подверглась незначительным изменениям, в частности, инженеры снабдили версии 4х2 и 4х4 особыми настройками. В целом автомобиль сохранил гражданский характер управляемости без претензий на спортивность. Плавности хода был отдан приоритет, как следствие, кроссовер уверенно, цепко и комфортно следует по скоростной прямой, в ходовые повороты заходит пусть и без огонька, но уверенно и предсказуемо.

При этом инженеры позаботились, чтобы кроссовер не был валким. Крены с учетом высокого центра масс вполне умеренные. Раскачку на волне асфальта кроссовер себе не позволяет, а значит, экипаж не укачивает. При этом "семерка" уверенно гасит толчки при быстром проезде "лежачих полицейских" и выбоин, энергоемкость - приемлемая. На проселке и яму подвеску не пробивает.

Альянс 150-сильного мотора и 7-ступенчатого "преселектива" слажен. Взрывной динамики можно не ждать, но темп трафика как "переднеприводник", так и "полноприводник" уверенно держит. Нет проблем и с быстрыми обгонами на трассе. Коробка охотно реагирует на кик-даун, особенно в спортивном режиме, а предустановка "Эко" позволяет удержать расход в приемлемых пределах - порядка 10 л/100 км в городе и на пару литров меньше на трассе. Картину завершают цепкие тормоза с плавной работой и достаточно информативный и не острый руль. Управлять обновленной "семеркой" не азартно, но комфортно.

Что касается полноприводной версии, она позволит уехать чуть дальше от асфальта за счет оперативно работающей муфты перераспределения момента по осям и грамотной имитацией межколесных блокировок электроникой, отвечающей за работу тормозов. В сложных ситуациях можно включить режим 4x4, а при необходимости также отключить ESP.

Богатое оснащение

Из-за насыщенности опциями именно эту модель выбирают в основном семейные пары. Важно то, что оснащение "семерки" щедрое уже в базе. По умолчанию предлагаются передние и боковые подушки безопасности, легкосплавные 18-дюймовые колеса, задние датчики парковки, камера заднего вида, светодиодная оптика, полный "теплый" пакет, круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопка запуска мотора, двухзонный "климат" с салонным фильтром (без ионизации воздуха), механическая регулировка кресел, шесть динамиков и медиацентр без системы навигации, но с поддержкой протоколов Apple и Android). На борту будут также ABS, EBD, ESP, система помощи при старте на подъеме (HHC) и система контроля спуска (HDC). Доплата за полный привод при этом незначительная - 100 000 рублей, в том числе поэтому он рекомендован.

В старших исполнениях оснащение расширено за счет 19-дюймовых колес, "противотуманок" и "парктроников" в переднем бампере, еще двух подушек безопасности, аудиосистемы Sony, беспроводной зарядки, панорамной крыши, вентиляции передних сидений и памяти настроек сиденья водителя, системы контроля качества воздуха с ионизатором, системы hands-free открытия багажника, акустических передних стекол, голосового управления и штатного навигатора.