Как шины влияют на расход топлива и запас хода

Расход топлива автомобиля зависит от огромного количества факторов, и не последнее место занимают шины. Но правильно сделанный выбор позволит сэкономить несколько баков топлива даже в рамках одного сезона. О чем нужно знать, "Российской газете" рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев.

