Автоэксперт Абрамейцев рассказал, как шины влияют на расход топлива и запас хода
Расход топлива автомобиля зависит от огромного количества факторов, и не последнее место занимают шины. Но правильно сделанный выбор позволит сэкономить несколько баков топлива даже в рамках одного сезона. О чем нужно знать, "Российской газете" рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев.
"Тип шин и диск: внедорожные модели шин категорий АТ и МТ с крупными элементами рисунка, а также зимние шины, на которых резиновая смесь мягче, и на которых больше кромок зацепления (ламелей), увеличивают расход топлива. Более широкие шины, равно как и высокие по профилю, также создают повышенное сопротивление при движении. Вспомните колеса у шоссейного велосипеда: они очень узкие и практически гладкие - все для того, чтобы накат был выше, а затрачиваемые усилия для разгона ниже. Также не способствуют экономии крупные колесные диски: диски большого диаметра априори тяжелее, что увеличивает расход топлива. Что предпринимают шинники для снижения расхода топлива? Оптимизируют конструкцию существующих шин, делая ее более легкой без ущерба прочности, более того - разрабатывают отдельные модели или целые энергосберегающие линейки шин, которые ориентированы на снижение сопротивления качению, а соответственно и экономию топлива. Поэтому, если при выборе шин стоит задача экономить на топливе, и большее расстояние преодолевать на одной заправке, выбирайте именно такие модели. Помните и о базовых рекомендациях для автомобилистов: регулярный контроль за состоянием подвески и тормозной системы и проверка при каждом шиномонтаже углов установки колес (сход-развал), так как при наличии нарушений запас хода снижается. Плюс - стандартное правило экономии топлива: увеличение внутреннего давления в шинах при большой загрузке автомобиля и/или предстоящей поездке по трассе на длинное расстояние. Точные значения давления по осям для автомобиля указаны на информационной наклейке на кузове", - отметил специалист.