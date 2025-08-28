Почему лучше не покупать машину с полным или задним приводом

В последние годы производители автомобилей всё чаще выпускают модели с передним приводом, тогда как доля машин с задним или полным приводом заметно сокращается. Опытный автомеханик в беседе с порталом naav.ru выделил основные недостатки таких автомобилей и объяснил, почему они теряют популярность среди автовладельцев.

Задний привод чаще встречается у автомобилей среднего класса премиум-сегмента, а полный — преимущественно у внедорожников. Одним из ключевых минусов моделей с приводом не на передние колеса остаются высокие расходы на обслуживание и ремонт. Разница по стоимости с переднеприводными автомобилями может достигать 1,5–2 раз.

Причины этого понятны: такие машины оснащены большим количеством сложных узлов и деталей, которые требуют регулярного технического обслуживания и нередко дорогостоящего ремонта. Положительные стороны у них тоже есть — эти автомобили отличаются высокой динамикой. Однако у заднеприводных моделей особенности конструкции создают сложности в зимнее время, особенно при движении по скользким подъёмам или старте на льду.

Водителю необходимо тщательно контролировать не только руль, но и силу нажатия на педаль газа, чтобы избежать заноса. Это требует навыков и опыта, которых часто нет у начинающих водителей, поэтому многие из них даже не рассматривают такие автомобили.