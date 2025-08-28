Минпромторг изменил правила для автозаводов в России
В министерстве промышленности и торговли России утвердили обновлённые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. По мнению экспертов, нововведения позволят упростить локализацию китайских автомобилей на территории нашей страны, однако в чём именно заключается их суть, не уточняется.
По предварительным данным, правила ограждают новых инвесторов от «искусственных конкурентных преимуществ» перед компаниями, которые уже обеспечили высокий уровень локализации своей продукции.
Также уточняется, что условия позволят «увеличить загрузку развивающихся площадок» и укрепить позиции собранных в России автомобилей на внутреннем рынке.
Как пояснили в одном из крупных автоконцернов, изменения затронули балльную шкалу оценки локализации. Для полной компенсации утильсбора производители должны набрать 1 500 баллов — почти вдвое меньше, чем ранее. Минимальный же порог баллов, который требуется для заключения специнвестконтракта, снижен с 7 000 до 5 400 баллов.
Сама система была введена в 2019 году и позволяет концернам, которые подписали СПИК, претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса. Те же требования в ближайшее время будут распространяться и на такси, а в перспективе — на каршеринг.
Стоит отметить, что наиболее высоколокализованной моделью в России является Lada Granta — отечественный «бюджетник» набирает около 5 000 баллов. Далее следуют Aurus Senat (4 508 баллов) и Lada Vesta (4 496 баллов). При этом, например, Haval Jolion набирает только 1 625 баллов, а собираемый на калининградском «Автоторе» Baic U5 Plus — только 80 баллов.