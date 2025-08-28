Минпромторг изменил правила для автозаводов в России

В министерстве промышленности и торговли России утвердили обновлённые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. По мнению экспертов, нововведения позволят упростить локализацию китайских автомобилей на территории нашей страны, однако в чём именно заключается их суть, не уточняется.

© Quto.ru

По предварительным данным, правила ограждают новых инвесторов от «искусственных конкурентных преимуществ» перед компаниями, которые уже обеспечили высокий уровень локализации своей продукции.

Также уточняется, что условия позволят «увеличить загрузку развивающихся площадок» и укрепить позиции собранных в России автомобилей на внутреннем рынке.

Как пояснили в одном из крупных автоконцернов, изменения затронули балльную шкалу оценки локализации. Для полной компенсации утильсбора производители должны набрать 1 500 баллов — почти вдвое меньше, чем ранее. Минимальный же порог баллов, который требуется для заключения специнвестконтракта, снижен с 7 000 до 5 400 баллов.

Сама система была введена в 2019 году и позволяет концернам, которые подписали СПИК, претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса. Те же требования в ближайшее время будут распространяться и на такси, а в перспективе — на каршеринг.

Стоит отметить, что наиболее высоколокализованной моделью в России является Lada Granta — отечественный «бюджетник» набирает около 5 000 баллов. Далее следуют Aurus Senat (4 508 баллов) и Lada Vesta (4 496 баллов). При этом, например, Haval Jolion набирает только 1 625 баллов, а собираемый на калининградском «Автоторе» Baic U5 Plus — только 80 баллов.