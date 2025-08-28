Названы минусы покупки подержанного авто у официального дилера

Покупка подержанного автомобиля у официального дилера кажется многим самым безопасным и надежным вариантом. Однако профессиональные перекупщики предупреждают: за привлекательным фасадом дилерского центра могут скрываться серьезные финансовые ловушки и скрытые проблемы с машиной. Вместо ожидаемой гарантии качества покупатель часто получает лишь сильно завышенную цену и искусно замаскированные недостатки.

Завышенная стоимость у дилера

Автомобили с пробегом часто попадают к официальным дилерам по программе trade-in, когда их сдают в счет покупки новой машины, пишет портал Naavtotrasse. Ключевой недостаток таких предложений – значительное завышение цены по сравнению со среднерыночной. За те же деньги на площадках с частными объявлениями нередко можно найти автомобиль в аналогичном состоянии, но с более богатой комплектацией и дополнительными опциями.

Скрытые надбавки

Дилерские центры тщательно готовят автомобили к перепродаже: проводят техническое обслуживание, устраняют неисправности, выполняют химчистку салона и полировку кузова, а также приводят в порядок все документы. После этого машину профессионально фотографируют и размещают в каталоге. Каждый этап этой подготовки закладывается в итоговую стоимость, ведь дилеру необходимо не только покрыть издержки, но и получить прибыль.

Преимущества покупки у частного продавца

Приобретение автомобиля у частного лица дает возможность лично пообщаться с владельцем и узнать историю эксплуатации: где и как ездили, какие узлы и агрегаты уже менялись, есть ли особенности в обслуживании. Частные продавцы часто более гибки в торге и готовы снизить цену, если покупатель обнаружит какие-либо недостатки.

В то же время дилеры могут преподнести машину как идеальную, маскируя следы активного использования. В результате некоторые проблемы всплывают только после покупки, превращаясь в неприятный сюрприз для нового владельца.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в июле 2025 года в Россию ввезли рекордное количество подержанных иномарок — 47,3 тысячи единиц, что даже превысило объемы импорта новых автомобилей. Однако стремительный рост популярности б/у машин спровоцировал и всплеск мошеннических схем в сфере «серого» импорта.