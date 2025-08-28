Зачем подкладывают монетку под ручку двери в машине

© Deita.ru

Некоторые автолюбители могут столкнуться с тем, что под ручку одной или даже нескольких дверей на их машине кто-то подложил монетку.

Эксперты портала Autonews рассказали о том, кто и с какой именно целью может так поступать, сообщает ИА DEITA.RU.

Как оказалось, обнаружение монетку под ручкой двери в своей машине — это достаточно тревожный знак. Он может говорить о том, что автомобиль собираются угнать. Дело в том, что обычно в таких случаях злоумышленники стараются установить за своей потенциальной жертвой пристальное наблюдение.

Аферисты используют подкладывание монетки под ручку одной или нескольких дверей в машине, которую они планируют угнать, ради теста. Они хотят узнать, как в таких обстоятельствах будет себя вести охранная система автомобиля. Таким образом жулики пытаются выяснить реакцию сигнализации на посторонний предмет под ручкой двери.

При этом, специалисты отмечают, что подпвляющее большинство современных систем автомобильной безопасности работают при таких условиях в обычном штатном режиме, то есть, несмотря на наличие монетки, они исправно и надёжно закрывают все двери.

Однако, если на машине установлена старая или очень дешёвая защитная система, то в некоторых случаях она действительно может давать осечку и оставлять дверь открытой.

В этой связи, специалисты рекомендовали тем автомобилистам, которые заметили монетку под ручкой двери в своей машине, повысить уровень бдительности и сохранности своего авто, обязательно проверив степень надёжности установленной охранной системы.